قرص برنج همچنان قربانی می گیرد/ افزایش3برابری مرگ با قرص برنج در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار سازمان پزشکی قانونی در سال 1390 شش هزار و 176 نفر بر اثر مسموميت فوت شده اند که عمدهترین عوامل آن به ترتیب شامل 59 درصد ناشی از عوارض سوء مصرف مواد مخدر، 16 درصد ناشی از سم، 15 درصد ناشی از مونوکسیدکربن و 10 درصد ناشی از مسمومیت دارویی بوده است.
كارشناس امور دارويي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص آمار مسمومیتهای منجر به فوت، مصرف خودسرانه داروها در جامعه را در افزايش بروز تداخلات دارویی مؤثر دانست و افزود: اشتباهاتی که ضمن تجویز و مصرف منطقی دارو به صورت ناخواسته اتفاق میافتد نيز ممکن است بیمار را به سمت مصرف مقادیر بالاتر از دوز درمانی و عوارض ناشی از مسمومیت با داروها سوق دهد که این مسئله به ویژه در مورد سالمندان حائز اهمیت است.
سیر صعودی مسمومیتهای منجر به فوت ناشی از دارو مشهود است
دكتر مجيد حنيفه با اشاره به اينكه بر اساس گزارش سازمان غذا و دارو، در 10 سال گذشته، از سال 1381 تا 1390، سیر صعودی مسمومیتهای منجر به فوت ناشی از دارو مشهود است، ادامه داد: آمار به دست آمده از مراکز اطلاعرسانی داروها و سموم کشور کماکان درصد بالایی از مسمومیت دارویی را نشان میدهد.
دكتر حنيفه اظهار داشت: گرچه مرگ ناشی از مسمومیت با سموم در سال 90 کاهش نشان میدهد ولی تعداد مسمومیتهای ناشی از قرص برنج مراجعهکننده به بیمارستان مرجع مسمومیتها در تهران ، در شش ماهه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه در سال 90 نیز افزایش نشان داده است.
وي افزود: با توجه به ممنوعیت خرید و فروش این سم در سطح عرضه و قاچاق بودن آن، تعداد مسمومین قابل توجه است.
20 مورد مسموميت با قرص برنج در شش ماهه اول امسال در همدان گزارش شد
كارشناس امور دارويي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی همدان به گزارش 20 مورد مسموميت با قرص برنج در شش ماهه اول سالجاري در بيمارستان فرشچيان همدان اشاره كرد كه در بيشتر موارد منجر به مرگ شده و اكثر مسمومين افراد زير 20 سال بودهاند.
وي افزود: قرص برنج تركيبي از آلومينيوم فسفيد و آمونيوم كاربامات است كه براي نگهداري برنج در ايران مورد استفاده قرار ميگيرد، آلومينيوم فسفيد گاز سمي و بدون بو و رنگ فسفين را در اثر تماس با رطوبت هوا آزاد ميكند.
كارشناس امور دارويي دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: مسموميت با قرص برنج ميتواند در اثر بلعيدن اين قرص و يا استنشاق گاز سمي حاصل از آن بروز كند.
وي افزود: علائم اين مسموميت با احساس ضعف، وزوز گوش، خستگي، حالت تهوع و تاري ديد شروع ميشود و در ادامه منجر به افت فشارخون و آسيبهاي ريوي، كليوي، كبدي و مغزي ميشود.
نخستين اقدام در برخورد با فرد مسموم توسط قرص برنج، تماس با اورژانس است
وی تاکید کرد: نخستين اقدام در برخورد با فرد مسموم توسط قرص برنج، تماس سريع با مراكز درماني (اورژانس) است.
حنيفه يادآور شد: در صورتي كه فرد در اثر استنشاق مسموم شده باشد، بايد وي به هواي تميز و سالم منتقل شود و اگر مسموميت در نتيجه بلعيدن قرص باشد و فرد هوشيار باشد، بايد سعي كرد با ايجاد تهوع، قرص از بدن فرد خارج شود.
وي اضافه كرد: اما در صورتي كه فرد هوشياري خود را از دست داده باشد، از ايجاد تهوع در فرد يا دادن مايعات به وي بايد جداً خودداري شود.
افزایش سه برابری مسمومیت افراد با قرص برنج در همدان
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان نیز از افزایش سه برابری مسمومیت افراد با قرص برنج و جان باختن آنان در استان در 9 ماهه سالجاری خبر داد.
علی احسان صالح با بیان اینکه عدم استفاده صحیح از محافظ برنج، عواقب جبران ناپذیری دارد، افزود: در 9 ماهه امسال، 9 نفر در استان بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادهاند در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته سه نفر بوده است و این آمار از افزایش سه برابری مرگ از طریق مسمومیت با قرص برنج حکایت میکند.
وی اظهار کرد: براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در 9 ماهه امسال مرگهای ناشی از مسمومیت با قرص برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش یافته است و آخرین آمارهای کشوری نشان میدهد 449 نفر که 245 نفر آنها مرد و 204 نفر زن بودهاند، به علت استفاده از قرص برنج جان خود را از دست دادهاند.
همدان در زمینه تعداد مرگ با قرص برنج هشتم کشور است
صالح با اعلام این موضوع که در 9 ماهه امسال بیشترین تعداد مرگهای ناشی از مسمومیت با قرص برنج با 185 مورد در استان تهران اتفاق افتاده است، عنوان کرد: همدان نیز در این زمینه رتبه هشتم کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: قرص برنج ترکیب خطرناکی از فسفیدهاست که برای جلوگیری از آفت زدگی برنج انبار شده، مصرف میشود، فسفیدها همچنین برای دفع آفات سایر غلات انبار شده و جلوگیری از کپک زدگی و جونده کش و غیره نیز مصرف میشود.
صالح با بیان اینکه مسمومیت با این قرص از راه استنشاق، تماس پوستی و بصورت خوراکی صورت میپذیرد، گفت: قرص برنج که به نام فسفید آلومینیوم نیز شناخته میشود، قرصی است که یک عدد از آن قادر است هزاران شته را از بین ببرد؛ این قرص وقتی جذب بدن میشود، آنزیمهای سلولی را بلوکه کرده و باعث سمیشدن سلولها در تمام ارگانها میشود.
مسمومیت با قرص برنج هیچ پادزهری ندارد
وی با تاکید بر اینکه مسمومیت با قرص برنج هیچ پادزهری ندارد، اظهار کرد: نصف قرص برنج برای یک فرد بالغ کشنده است و با علائمی از جمله کاهش اشتها و وزن، کمخونی و شکستگی خود به خود استخوان مرگ را به همراه خواهد داشت البته این اتفاق 72 ساعت پس از مصرف میافتد.
وی درباره اینکه قرص برنج چه اثراتی بر متابولیسم بدن دارد، بیان کرد: اختلالات شدید متابولیکی، نارسایی و حتی از کارافتادگی کامل کلیه، افت فشار خون، اختلال نبض، اختلالات کبدی و عصبی، خوابآلودگی و بیهوشی از اثرات این قرص است.
وی توصیه کرد: افرادی که با این نوع قرص سر و کار دارند اقدامات ایمنی را رعایت کنند و در صورت مشاهده علائم، بیمار را به هوای آزاد برده و بلافاصله به بیمارستان انتقال دهند.
آنچه مسلم ایت اینکه مقادير بالاي برخي از داروهاي به ظاهر كم خطر، مي توانند براي فرد خصوصاً کودکان و افراد مسن كشنده باشد چراکه ۷۰ درصد از مسمومیت های ارجاع شده به مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم کشور، مسمومیت های دارویی است
دهان شايعترين راه ورود سموم به بدن است و با توجه به اين موضوع بايد داروها را دور از ديد و دسترس كودكان و در ارتفاع بالا و در كمد مجهز به قفل نگه داري كرد.
و در پایان اینکه مصرف مقادیر بالای بسیاری از داروها در اقدام به خودکشی، ممکن است در ابتدا علامت و نشانه خاصی نداشته باشد ولی وضعیت فرد مسموم به طور ناگهانی وخیم می شود، بروز مسمومیت توسط برخی از داروها هرچند ممکن است منجر به مرگ نشود ولی مقادیر بالای این داروها می توانند منجر به صدمات دائمی کبد و کلیه فرد مسموم شود.
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