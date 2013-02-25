بررسی ظرفیت کردستان برای حضور در رقابت های لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، همیشه بازی هایی که در خانه برگزار شده اند یک امتیاز برای تیم های میزبان بوده است و آنها از این فرصت برای کسب امتیازهای بیشتر استفاده کرده اند چرا که حمایت های قاطع تماشاگران بهترین ظرفیت برای تیم های ورزشی در میادین مختلف به شمار می رود.

در تمام عرصه های ورزشی همواره تیم هایی که تماشاگران پرشورتر و پر تعدادتری داشته اند، یک گام از حریف پیش بوده اند و حریفان آنها از رویارویی در زمین میزبان نگران بوده اند.

بهره مند بودن از حمایت تماشگران پرشور و متعصب سرمایه مهمی برای یک تیم ورزشی محسوب می شود اما اگر این تماشاچیان از دایره ادب و انصاف خارج شوند می توانند به مهمترین مانع پیشرفت یک تیم نیز تبدیل شوند.

بارها شنیده ایم که یک تیم به دلیل اعمال ناشایست تماشاگرانی که در دایره حامیان آن تیم قرار گرفته اند دچار محرومیت هایی شده است که برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر یکی از آن نوع محرومیت ها است.

تیم های کردستانی همیشه از حمایت تماشاگرانی خونگرم برخوردار بوده اند که نزدیکترین مثال آن تیم بسکتبال شهرداری سنندج است که با حمایت تماشاگران در خانه توانست در فصل جاری رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال کشور امتیازهای خوبی کسب کند و با همین حمایت ها، تیم های قدرتمندتر از خود را نیز از پیش روی بردارد.

همیشه سالن آزادی سنندج که مسابقات بسکتبال در آن برگزار می شود مملو از تماشاگرانی بوده است که با کمترین تنش تنها به حمایت تیم خود می پرداخته اند.

گاهی نیز شاهد صحنه هایی بوده ایم که تماشاگران کردستانی در پایان بازی با شعارهایی از تیم حریف تشکر کرده اند و یا مربی و بازیکنان تیم حریف را بر شانه های خود بلند کرده اند.

اما اتفاقاتی که در پایان بازی تیم بسکتبال شهرداری سنندج با تیم کاله مازندران رخ داد سوال های بسیاری را پیش کشید و ذهن ها را به این سمت سوق داد که دلیل اصلی عصبانی شدن تماشاگران و توهین به بازیکنان تیم حرف از کجا نشات گرفت.

ناسزا گفتن به تیم حریف در میان بازی، شکستن شیشه رختکن این تیم و حمله به یکی از خبرنگاران کردستانی که قصد مصاحبه با مربی تیم کاله مازندران را داشت، برخی از این اتفاقات تلخ بود که با مراجعه به سوابق بازی های ورزشی کردستان نمی توان نمونه ای از این نوع رفتارها را در کردستان مشاهده کرد.

سرمربی تیم بسکتبال کاله مازندران با اشاره به وقوع حوادث بعد از بازی با تیم شهرداری سنندج گفت: با توجه به جو موجود پس از پایان بازی از ما خواستند سریع وارد رختکن شویم که متاسفانه تنها بعد از 20 ثانیه شیشه های رختکن شکسته شد و ما همه به گوشه ای از سالن رفتیم تا آسیبی نبینیم که بعد از چند لحظه نیروی انتظامی در محل حاضر شد و مشکل دیگری پیش نیامد.

رضا نوری بیان کرد: اتوبوس تیم برای جلوگیری از درگیری دورتر از محل سالن پارک شده بود که با این وجود تماشاگران یکی از شیشه های اتوبوس را شکسته و با راننده نیز درگیری فیزیکی پیدا کرده بودند.

وی عنوان کرد: به همین دلیل ما مجبور شدیم اتوبوس را به ترمینال بفرستیم و از طریق تاکسی بازیکنان را به صورت جداگانه به محل اتوبوس در ترمینال منتقل کنیم.

نوری با اشاره به وقوع این حادثه تلخ در سنندج گفت: بسیاری اوقات تنش هایی بعد از بازی ها رخ می دهد، اما برخورد و درگیری با تیم مهمان به ندرت پیش می آید.

سرمربی تیم بسکتبال کاله مازندران با اشاره به فرهنگ بالای تماشاگران کردستانی به ویژه شهر سنندج گفت: پیشتر چندین بار در کردستان حضور داشته ایم و در همین سالن آزادی با تیم های کردستان بازی را برگزار کرده بودیم اما چنین مسائلی رخ نداده بود.

دلیل دقیق تغییر رفتار تماشاگران سنندجی به راحتی قابل فهم نیست و نیاز به بررسی های بیشتر دارد اما در این بین همراهی برخی از مسئولان هیات بسکتبال با بعضی از این اعمال ناشایست، کنترل ضعیف اداره ورزش و جوانان و تحریک افراد وابسته9 به شهرداری سنندج نقش مهمی در وقوع این رخدادها داشته است.

رویدادهای این روز یک تردید را پیش روی ما قرار داد که آیا تماشاگران کردستانی از این ظرفیت برخوردارند که تیم مورد حمایت آنها وارد لیگ برتر شود یا خیر.

آیا تیم بسکتبال شهرداری سنندج با وجود چنین تماشاگرانی می تواند به عنوان نماینده استانی فرهنگی در لیگ برتر حضور داشته باشد نیز دیگر سوالی است که باید مسئولان ضمن پاسخ به آن برای فرهنگ سازی بهتر در بین تماشاگران از همین امروز دست به کار شوند.

تیم بسکتبال شهرداری سنندج بازی برگشت را نیز به تیم کاله مازندران واگذار کرد و از صعود به رقابت های لیگ برتر کشور بازماند ولی رفتارهای صورت گرفته شماری از تماشاگران بعد از بازی رفت در سنندج مسئله ای است که باید از سوی مسئولان به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

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