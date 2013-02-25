هنرمندان موفق به شكست منتخب صبا شدند/ كمك خيرخواهانه مردم قم به قهرمان كشتي

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاري جشن گلريزان و جمع‌آوري كمك‌هاي مردم، خيرين، مسئولان، ورزشكاران، قهرمانان و هنرمندان براي هزينه كردن به منظور درمان قهرمان كشتي فرنگي استان قم و كشورمان، محسن پودنكي مهمترين بهانه برگزاري اين بازي بود.

به همين منظور بيش از 2 هزار تماشاگر قمي در كنار هنرمندان سينما و تلويزيون و همچنين مسئولان استان قم و قهرمانان و ورزشكاران در سالن دو هزار نفري مجموعه ورزشي شهيد حيدريان قم گردهم آمدند تا در اين اقدام خيرخواهانه شركت كنند.

مراسم باشكوهي غروب یکشنبه با حضور تمامي ميهمانان حاضر در سالن شهيد حيدريان قم برگزار شد و بزرگان و پيشكسوتان حاضر در جمع يكصدا براي سلامتي مجدد محسن پودنكي قهرمان وزن 84 كيلوگرم سابق كشتي قم و تيم ملي كشورمان به درگاه خداوند بزرگ دعا كردند.

بعد از انجام و برگزاري اين مراسم فوتسال دوستان قمي و ميهمانان حاضر در سالن كه جمع زيادي از آنها خيرين استان قم در عرصه‌هاي مختلف بودند، نظاره گر ديدار تيم‌هاي فوتسال منتخب هنرمندان كشورمان و منتخب صبا بودند.

اين بازي جذابيت‌هاي بسيار بالايي داشت و محمد فرجي و محمد غفاري دو داور مطرح فوتسال قم آن را قضاوت كردند، ديداري كه البته در تركيب تيم منتخب صبا شاهد حضور اصحاب رسانه اعم از خبرنگاران روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و صدا و سيما نيز بوديم.

عبدالله ويسي سرمربي سابق تيم فوتبال صباي قم در مسابقات ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور نيز در اين بازي با پيراهن شماره هشت منتخب صبا به ميدان آمد ضمن اينكه سيدرضا دهناد و محمدرضا كشوري‌فرد رئيس هيئت مديره و مديرعامل باشگاه صبا نيز در اين بازي به ميدان رفتند.

خيلي‌ها به سالن شهيد حيدريان قم آمده بودند تا در لحظات باشكوه برگزاري اين مراسم در امر خير و خداپسندانه كمك به درمان محسن پودنكي قهرمان ارزنده و مطرح كشتي قم ياري كنند و سپس ديدار منتخب صبا و هنرمندان را تماشا كردند.

اين بازي در نيمه نخست با تغييرات متعددي كه هر دو تيم در تركيب خود داشتند، با يك گل به سود تيم فوتسال منتخب هنرمندان به پايان رسيد و در حالي كه در نيمه دوم صبايي‌ها توانستند دو بار دروازه تيم حريف را باز كردند سه بار ديگر نيز دروازه خود را به روي هنرمندان باز شده ديدند تا اين بازي جذاب و تماشايي در پايان 40 دقيقه تلاش دو تيم با برتري 4 بر 2 به سود تيم هنرمندان به پايان برسد.

