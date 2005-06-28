مروري بر زندگي و فعاليتهاي دكتر سيد محمد بهشتي

به گزارش خبرنگا رگروه دين و انديشه "مهر" ، دكتر سيد محمد حسيني بهشتي 2 آبان 1307 در محله لنبان اصفهان در يك خانواده روحاني (پدر: حجت الاسلام سيد فضل الله حسيني بهشتي. مادر : معصومه بيگم خاتون آبادي . پدر بزرگ مادري : آيت الله العظمي مير محمد صادق خاتون آبادي) متولد شد .



1311 :‌ آغاز تحصيل در سن چهار سالگي

1314 : تحصيل در دبستان ثروت (اصفهان)

1317: تحصيل در دبيرستان سعدي (اصفهان)

1321: ترك تحصيل در دبيرستان (سال سوم) و آغاز تحصيل علوم حوزوي در مدرسه صدر (اصفهان)

1324: تحصيل ادبيات عرب,‌ فقه و اصول , منطق و دروس ابتدايي فلسفه (اصفهان)

شهريور 1325: مهاجرت و اقامت در مدرسه حجتيه و استفاده از محضر اساتيدي چون آيت الله داماد، آيت الله اردكاني (قم)

فروردين 1326: شروع درس در محضر امام خميني (ره) ، آيت الله حجت و آيت الله العظمي بروجردي (قم)

رمضان 1326:‌ آغاز سفرهاي تبليغي به دورترين روستاها همراه مرتضي مطهري و حسينعلي منتظري به توصيه آيت الله العظمي بروجردي

1327:‌ مباحثه و آشنايي با محمد مفتح ،‌ موسي شبيري زنجاني،‌ موسي صدر ، ناصر مكارم شيرازي ، احمد آذري قمي ، سيد مهدي روحاني ، علي مشكيني اردبيلي و عبدالرحيم رباني شيرازي

1328:‌ شروع جلسات «گفتار ماه » و انتشار مقالات آن جلسه‌ها در كتابهاي «گفتار ماه» و «گفتار عاشورا»

1329: شركت در امتحان ديپلم ادبي و امتحان ورودي دانشكده معقول و منقول (الهيات و معارف اسلامي) دانشگاه تهران

1330: عزيمت به تهران و آموختن زبان انگليسي (بطور فشرده)



دكتر بهشتي 29 تيرماه 1330 در ستاد اعتصاب تلگراف خانه اصفهان حضور يافت و عليه صحبتهاي قوام سخنراني كرد كه در نتيجه ان به شهرباني احضار شد .



1330: بازگشت به قم و تدريس زبان انگليسي در دبيرستانها و تكميل تحصيلات و تدريس در حوزة علميه قم ، آشنايي با علامه سيد محمد حسين طباطبايي و شركت در جلسات بحث كتاب «اصول فلسفه و روش رئاليسم»

1333: تأسيس دبيرستان «دين و دانش» در قم

1334: اخذ مدرك كارشناسي رشته معقول (فلسفه و حكمت اسلامي) با عنوان پايان نامه «بساطت يا تركّب جسم» زير نظر دكتر محمود شهابي و تصويب هيأت داوران با درجة عالي از دانشگاه تهران

1335: آغاز دوره‌ دكتري در رشتة معقول

1338: تهيه و تنظيم كتاب «نماز چيست؟»

1339: سازماندهي نحوه آموزش در حوزه علميه قم با همكاري جمعي از فضلا و تشكيل كلاس زبان انگليسي و مكالمه عربي روزمره و علوم طبيعي براي طلاب مستعد (مدرسه حقاني)

1339: تهيه و تنظيم مقاله «بانكداري و قوانين مالي اسلام», ، «مقاله عالم خلق و عالم امر در قرآن» و مقاله «يك قشر جديد در جامعه ما»



شهريور 1340: اجراي آزمايشي طرح نوين آموزش در حوزه به همراه علي مشكيني ، عبدالرحيم رباني شيرازي و همكاري آيت الله العظمي گلپايگاني

1340: تهيه و تنظيم مقاله‌هاي «حكومت در اسلام» و «قانون عليت در علم و دين» در كنار سخنراني‌هاي مهم در جلسات ماهيانة انجمن اسلامي مهندسين



خرداد 1341 زمينه سازي نهضت براي رهبري امام خميني (ره) با ايجاد « كانون دانش آموزان قم » با همكاري شهيد مفتح



1342: پيشنهاد امام خميني (ره) جهت اقامت در اصفهان بمنظور سامان دادن به فعاليتهاي مبارزاتي آن شهر و عدم پذيرش ايشان به علت اهميت شهر قم

1342: تشكيل هسته تحقيقاتي به منظور كار پژوهشي درباره حكومت اسلامي و ايراد سخنراني‌هاي مهم از جمله سخنراني در جشن مبعث دانشگاه تهران

1342: منع اقامت در قم به دستور ساواك و مهاجرت به تهران. عضويت در شوراي روحانيت و فقاهت هيئتهاي مؤتلفه اسلامي به توصيه امام خميني (ره) همراه

1343: منتظر خدمت شدن از آموزش و پرورش بر اثر فشارهاي ساواك و سخنراني در جشن ميلاد پيامبر(ص) در مدرسه چهارباغ كه منجربه احضار در شهرباني اصفهان شد



فروردين 1344: عزيمت به آلمان با توصيه مراجع تقليد و ايجاد مركز اسلامي هامبورگ (آلمان )

1345:‌ ارسال و تنظيم گزارشاتي از مركز اسلامي هامبورگ براي مبارزان داخلي همچون آقايان شهيد علي رجائي ، مرتضي جزايري، مهندس مهدي بازرگان و مرجع مبارز آيت الله العظمي ميلاني و ...

1347:‌ تهيه و تنظيم كتاب «صداي اسلام در اروپا» به پنج زبان دنيا

1348: تهيه و تنظيم مقاله‌هاي «كدام مسلك» و «نقش ايمان در زندگي اسلام»

تابستان 1348: سفر به عراق و ديدار و گفتگو با امام خميني (ره) ، آيت الله العظمي خوئي، آيت الله سيد محمد باقر صدر و آيت الله العظمي حكيم

1348: سفر به كشورهاي سوريه ، لبنان و تركيه و بازديد از فعاليتهاي اسلامي و تجديد عهد با امام موسي صدر

1349: بازگشت به ايران و ممنوعيت خروج از كشور به دستور ساواك

1349: پرونده سازي ساواك بواسطه سخنراني‌ها و فعاليتها در آلمان بويژه سخنراني پيرامون «خداپرستي و قوانين عادلانه اسلام»



18 / 12 / 1349: اشتغال مجدد در آموزش و پرورش و كسب عنوان كارشناس ارشد كتابهاي علوم ديني در« سازمان كتابهاي درسي ايران»

1350: تأسيس مركز تحقيقات اسلامي، با همكاري آقايان سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوي كني

1350: آغاز جلسات تفسير قرآن و تحليل مسائل سياسي تحت پوشش هيأت «مكتب قرآن»

1351: تنظيم طرح ناتمام «ايدئولوژي اسلامي براي نسل جوان» با همكاري مرتضي مطهري (به توصيه امام خميني«ره»)

1351: تهيه و ارسال مقاله «حكم الجهاض و التعقيم في الشريعة الاسلامية»، جهت كنفرانس سازمان بهداشت جهاني در شهر رباط (پايتخت كشور مراكش) در زمينه تنظيم خانواده از ديدگاه اسلام

1353: دفاع از پايان نامه دكتري تحت عنوان «مسائل ما بعدالطبيعه در قرآن »، با حضور هيأت داوران آقايان مرتضي مطهري، محمد مفتح، اميرحسين آريان پور و مصلح (با درجه بسيار خوب)

1353 :‌ تنظيم كتاب «خدا از ديدگاه قرآن»



25 / 8 / 1353: ‌سخنراني‌هاي متعدد پيرامون مرجعيت ، رهبري ، امامت و امت كه منجر به انعكاس در گزارشات ساواك شد.

1354: دستگيري و بازداشت چند روزه در كميته مركزي ضد خرابكاري (بر اساس گزارشهاي ساواك از سخنرانيها)

16 / 1 / 1354: برقراري مجدد جلسات «مكتب قرآن» (بعد از بازداشت)

5 / 11 / 1355:‌ ادامه فعاليتهاي روشنگرانه

1356: برقراري جلسات بحث پيرامون «شناخت از ديدگاه قرآن» (در منزل)



فروردين 1357:‌ سفر به اروپا و آمريكا جهت هماهنگي بين حركتهاي سياسي معتقد به رهبري امام خميني(ره)

1357: پي‌ريزي جامعه روحانيت مبارز همراه با مرتضي مطهر ، محمد مفتح ، محمد امامي كاشاني ، ملكي ، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، علي اصغر مرواريد و …

1357: صدور اعلاميه در اعتراض به محاصره منزل امام خميني (ره) در عراق

16 / 7 / 1357: ارسال نامه به رئيس جمهور فرانسه براي حفظ حرمت امام خميني(ره) در مدت اقامت ايشان در آن كشور

30 / 7 / 1357: صدور اعلاميه همراه با محمد جواد باهنر، مرتضي مطهري ، مهدي كروبي ومحمد رضا مهدوي‌كني و محكوم كردن فاجعه مسجد كرمان

آبان 1357: سفر به پاريس جهت مذاكره و هماهنگي با امام خميني (ره)، صدور فرمان امام خميني (ره) براي تشكيل شوراي انقلاب

14 / 8 / 1357: صدور اعلاميه در اعتراض به حكومت نظامي و كشتار 13 آبان دانشگاه تهران همراه روحانيون از جمله مرتضي مطهري ، ‌محمد مفتح، محمد رضا مهدوي كني ، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، اكبر هاشمي رفسنجاني.

1357: حضور و سخنراني در راهپيمايي عظيم عاشورا همزمان با اوج مبارزات مردم عليه رژيم ستمشاهي



25/ 10/ 1357: فرار شاه از ايران

4 / 11 / 1357: سخنراني با عنوان «اسلام دين آزادي است»

بهمن 1357: تشكيل شوراي انقلاب به فرمان حضرت امام (ره) با همكاري مرتضي مطهري ، محمد جواد باهنر،‌ اكبر هاشمي رفسنجاني ، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، سيد محمود طالقاني، سيد علي خامنه اي ، محمدرضا‌مهدوي كني ، ‌مهدي بازرگان ، مصطفي كتيرايي ، يدالله سحابي و احمد صدر سيد حاج جوادي.

8 / 11 / 1357: تحصن همراه ديگر روحانيون در دانشگاه تهران به علت ممانعت از آمدن امام خميني (ره) به كشور.

17 / 11 / 1357: ‌معرفي مهندس بازرگان از طرف امام خميني (ره) به عنوان رئيس دولت موقت

22 / 11 / 1357: پيروزي باشكوه انقلاب ملت مسلمان ايران

26 / 11 / 1357: ‌فرمان خلع سلاح عمومي و تحويل اسلحه ها به مساجد و كميته‌هاي انقلاب

29 / 11 / 1357: اعلام موجوديت حزب جمهوري اسلامي به همراه سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، اكبر هاشمي رفسنجاني

سيد علي خامنه‌اي و محمد جواد باهنر



9 / 12 / 1357:‌ بازگشت امام خميني به قم

9 / 12 / 1357: تأسيس بنياد مستضعفان

14 / 12 / 1357: تأسيس كميته امداد

2 / 1 / 1358: سفر به كردستان

12 / 1 / 1358: همه پرسي جمهوري اسلامي

21 / 1 / 1358: تأسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي

2 / 2 / 1358: تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي



4 / 12 / 1358: ‌حكم امام به دكتر بهشتي مبني بر مسئوليت ديوان عالي كشور

22 / 12 / 1358: تأسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي

1 / 12 / 1358: انتخاب اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي

27/ 12 / 1358: گزارش كار شوراي انقلاب به عنوان بالاترين نهاد تصميم گيري كشور به مردم

25/ 12 / 1358: پايان اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و كسب بيشترين آرا توسط نامزدهاي حزب جمهوري اسلامي



7/4/1360: انفجار بمب در دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي و شهادت آيت الله سيد محمد حسيني بهشتي همراه 72 تن از ياران انقلاب

* منبع : بنياد نشر آثار و انديشه هاي شهيد دكتر بهشتي

