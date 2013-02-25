دعوت هفت کشتی گیر مازندرانی به اردوی تیم ملی آزاد جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام نوری زاده اظهار داشت: بر اساس دعوت کادر فنی تیم ملی، مصطفی یعقوبی و صابر خانجانی در وزن 50 کیلوگرم، علی محمد زاده در وزن 55 کیلوگرم، حسین یزدانی در 60 کیلوگرم، حسین روزبه در 66 کیلوگرم، داریوش تقی‌ زاده در 96 کیلوگرم و عبدالله قمی در 120 کیلوگرم از امروز دوشنبه در اردوی تیم کشتی آزاد جوانان در خانه کشتی تهران تمرین می کنند.



وی افزود: اردوی تیم ملی جوانان با حضور 29 کشتی گیر آغاز و تا 12 اسفندماه در خانه کشتی تهران ادامه خواهد داشت که هفت کشتی گیر مازندرانی هستند.



دبیر هیئت کشتی مازندران اضافه کرد: رضا عظیمی مربی مازندرانی از سوی کادرفنی تیم ملی جوانان ایران به این اردو دعوت شد.

پیام صنعت آمل صدرنشین لیگ دسته سوم فوتبال کشور



تیم فوتبال پیام صنعت آمل در مرحله دوم مسابقات دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور و در روزی که قهرمانان کشتی جهان در جویبار حضور داشتند، برابر تیم شهرداری این شهر پیروز شد و به صدر جدول رده بندی گروه سوم این مسابقات صعود کرد.



تیم های فوتبال شهرداری جویبار و پیام صنعت آمل در هفته دوم مرحله حذفی رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور در جویبار و در حضور رضا یزدانی و کمیل قاسمی به مصاف یکدیگر رفتند که تیم مدعی پیام صنعت با یک گل میزبان خود تیم شهرداری جویبار را شکست داد و سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه کسب کرد.



تنها گل پیروزی تیم پیام صنعت آمل را در این دیدار هادی محمدزاده در دقیقه 35 وارد دروازه تیم شهرداری جویبار کرد. این دیدار که در مقابل دیدگان حدود 300 نفر تماشاگر برگزار شد، با شروع هجومی تیم میهمان همراه بود بطوریکه مجتبی توخش در همان دقیقه اول مسابقه موقعیتی تک به تک با دروازه بان جویباری ها را از دست داد.

برگزاری مسابقات فوتسال جام امیرکبیر

چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام امیر کبیر گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور تیم های از شهرهای شرق مازندران به میزانی شرکت نفت خزر برگزار شده بود با قهرمانی تیم اداره آموزش و پرورش نکا به پایان رسید.

در روز آخر این رقابت ها و در دیدار رده بندی ، تیم دوم شرکت نفت خزر و شرکت حفاری شمال به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این مسابقه تیم دوم نفت خزر موفق شد با نتیجه 5 بر 3 ، حریف خود را شکست داده و به عنوان سوم

این رقابت ها دست یافت.

در دیدار نهایی این مسابقه که به قضاوت الیاس حیدری و کمیل رنجبر از داوران برتر مازندران برگزار شد ، تیم های اداره آموزش و پرورش نکا و تیم اول شرکت نفت خزر به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این دیدار ، آموزش و پرورش نکا با نتیجه 5 بر 4 حریف خود را مغلوب کرد و به عنوان قهرمانی این مسابقات رسید.

گسترش ورزش بین کارکنان وزارت نفت

رئیس پایگاه پشتیبانی و عملیات شرکت نفت خزر گفت: گسترش ورزش در بین کارکنان ادارات دولتی و واحدهای صنعتی و کارخانجات ضامن داشتن جامعه ای پویا و سالم و نویدبخش سلامت اجتماعی است.

حسین سلطانی زاده در حاشیه برگزاری چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام امیر کبیر که به میزبانی این شرکت و با حضور 12 تیم ادارات شرق مازندران برگزار شد اظهار داشت: انجام ورزش همگانی در صنایع و کارخانجات و ادارت، کارکنان و کارمندان را با انگیزه و پر نشاط ساخته و موجب نفوذ ورزش در میان خانواده آنها می شود.

وی بیان داشت: توجه به ورزش وبرنامه ریزی دقیق برای جوانان به واسطه ایجاد زیرساخت های لازم می تواند از بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی جلوگیری كند.









