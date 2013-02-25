اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از سد سیمره استان ایلام بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی عصر یکشنبه در بازدید از طرح سد و نیروگاه برق آبی سیمره گفت: قدم اول در این طرح این است که بدهی های که تاکنون به بخش کارگری و مسئله سرمایه گذاری و هزینه های سرمایه ای دارد را پیگیری کنیم که به نتیجه برسد.

غلامرضا مصباحی مقدم افزود: با تلاشهای صورت گرفته در بودجه سال آینده و در نظر گرفتن منابع مالی امیدواریم بتوانیم این پروژه را به پایان برسانیم.

وی در ادامه بیان داشت: استان ایلام یک استانی است که ظرفیت بسیار بالایی دارد اما لازمه عملیاتی شدن این ظرفیتها برنامه ریزی مسئولین استان است که بتوانند در جهت توسعه اقتصادی منطقه گام بردارند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: این طرح یک طرح بسیار مهم ملی است علاوه بر تکمیل خود طرح، آبگیری آن، راه اندازی توربین هایی برای تولید برق و فاز بعدی احداث تلمبه خانه ذخیره ای انجام خواهد شد که اشتغال بالایی ایجاد میکند.



گفتنی است، سد و نیروگاه سیمره حد فاصل دو استان ایلام و لرستان در 40کیلومتری شمال غربی شهرستان دره شهر واقع شده است.