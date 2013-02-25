کشف یک قاره پیش از تاریخ در اقیانوس هند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تکه قاره که مائوریتیا نام دارد حدود 60 میلیون سال پیش وقتی که ماداگاسکار و هند از هم جدا شدند ایجاد شده و در زیر حجم عظیمی از گدازه پنهان می شود.

گروهی بین المللی از زمین شناسان از نروژ، آفریقای جنوبی، انگلیس و آلمان می گویند بر اساس مطالعه دانه های شن و ماسه گدازه ای ساحل این میکرو قاره، احتمال وجود تکه قاره های بیشتری نیز می رود.

برنارد اشتینبرگر از موسسه تحقیقات علوم زمین GFZ آلمان و پاول دوبروین از دانشگاه اوسلو اطراف این قاره کوچک را بررسی کرده و می گویند محاسبات از یک سو نشان دهنده ارتباط موقعیت صفحه این قاره با هند و ماداگاسکار در زمان جدا شدن آنهاست و از سوی دیگر نیز توانستیم نشان دهیم تکه های این قاره همچنان به سرگردانی خود بر روی توده رییونیون ادامه داده اند این امر توضیح می دهد این قاره کوچک چگونه با سنگ آتشفشانی پوشیده شده بود.

چنین میکروقاره هایی در اقیانوس ها ظاهرا نسبت به آنچه که پیش از این تصور می شد بیشتر رخ می دهد.

جداشدگی قاره ها اغلب به توده های گوشته زمین مرتبط است. حباب های عظیم از سنگ های داغ از اعماق گوشته بیرون می آیند و صفحه های تکتونیکی را از زیر نرم می کنند تا زمانی که صفحه از هم جدا شود.

گنداوانا شرقی به این شیوه در حدود 170 میلیون سال پیش جدا شده است. نخست یک بخش جدا شده و سپس به ماداگاسکار، هند، استرالیا و قطب جنوب تقسیم شده است این قاره ها سپس به موقعیت کنونی خود نقل مکان کردند.

توده هایی که در حال حاضر در زیر جزایر ماریون و رییونیون قرار دارند ظاهرا نقش مهمی را در ظهور اقیانوس هند ایفا کرده اند.

نتایج این تحقیقات درنشریه Nature Geoscience منتشر شده است.