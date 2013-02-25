نگهداری احشام در خانه های مردم رامشیر ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان رامشیر صبح دوشنبه در جلسه شورای سلامت این شهرستان با بیان اینکه اگر به آموزش در مقوله سلامت توجه شود خانواده ها هزینه کمتری در بخش درمان متحمل خواهند شد، اظهار کرد: آموزشهای دیداری و نوشتاری در سطح شهر و روستا می تواند در امر سلامت مردم تاثیرات شگرفی داشته باشد.



حمید سیلاوی به طرح مدارس مروج سلامت اشاره کرد و افزود: برای موفقیت طرح مدارس مروج سلامت در شهرستان نیاز است مربیان با مشارکت دانش آموزان برای توانمند کردن آنها در راستای سالم زیستن اقدام کنند.

همچنین در این نشست مهدی قنواتی رئیس شبکه بهداشت و درمان رامشیر گفت: بیشترین آمار در مرگ و میر کودکان ناشی از سوانح و ناهنجاریهای ژنتیکی است و امروزه بر خلاف گذشته که مرده زایی در میان مادران رواج داشت ، تولد نوزادان با وزن کم و تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیکی رایج شده است.



وی تصریح کرد: نیاز است کمیته ای متشکل از فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهزیستی، راهنمایی و رانندگی تشکیل شود تا آمار مرگ و میر کودکان را کاهش داد.

از مصوبات این جلسه می توان به ممنوعیت نگهداری احشام در منازل سطح شهر به جهت بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان اشاره کرد.

