شش مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در ملایر تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله چهاردولی صبح یکشنبه در شورای آموزش و پرورش ملایر گفت: مدارس حاج حمیدی، حاج فرهادی، شهید مدنی، دبیرستان فرهیختگان، مدرسه راهنمایی ابونصر فارابی و مدرسه شقایق برای اسکان نوروزی در نظر گرفته شده اند.

وی با بیان اینکه این مدارس از 28 اسفندماه سال جاری پذیرای فرهنگیان و مسافران هستند، گفت: این مدارس در قالب 42 کلاس با امکانات کامل، به همراه خانه معلم با ظرفیت 32 تخت و هفت سوییت آماده اسکان و پذیرایی از مسافران نوروزی است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه 42 درصد فضاهای آموزشی این شهرستان توسط خیران احداث شده، اداره کل نوسازی باید نسبت به تعمیر و تجهیز و نوسازی مدارس خیرساز توجه ویژه ای داشته باشد.

مدیر آموزش و پرورش ملایر اضافه کرد: باید اعتبارات سال آینده بر اساس اولویت بازسازی و نوسازی مدارس ملایر و همچنین اتمام طرح های نیمه کاره مد نظر قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ملایر نیز در خصوص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: در این راستا، نظام دوره ای یکی از اهداف عملیاتی این سند است که بر اساس آن، معلم سه پایه تحصیلی ابتدایی را با دانش آموزان طی و آنها را همراهی می کند.

سهیلا نهاوندی اظهار داشت: سالتحصیلی آینده این طرح در 30 مدرسه ابتدایی شهرستان ملایر اجرا می شود و معلمان نیز آموزش های لازم را در این زمینه فرا خواهند گرفت.

وی با اشاره به آغاز تغییر محتوای کتاب های درسی از سه سال گذشته، افزود: امسال پایه دوم و ششم تغییر محتوا یافت و از سالتحصیلی آینده نیز تغییر محتوای پایه سوم همراه با آموزش معلمان آغاز می شود.

نهاوندی همچنین بیان داشت: در حال حاضر، نظام دوره ای به عنوان یکی دیگر از طرح های سند تحول در مدارس ملایر آغاز شده و با توجه به شرایط و امکانات این نظام، به نحو مطلوبی در چندین مدرسه شهرستان نیز اجرا خواهد شد.

وی گفت: با توجه به معایب و محاسن نظام دوره ای، باید برای اجرای هرچه مطلوب این طرح، سامانه دریافت پیام و نظرات راه اندازی شده و والدین و فرهنگیان راهکارها و پیشنهادهای خود را با مجموعه در میان بگذارند.