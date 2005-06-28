۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۴

در تالار آبي نياوران به نمايش گذاشته مي شود :

رباعيات " خيام نيشابوري " در بزرگترين كتاب معرق مسي

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : مجموعه بزرگترين كتاب معرق در تالار آبي كاخ نياوران به نمايش در مي آيد.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل ازروابط عمومي مجموعه فرهنگي ، تاريخي نياوران ، اين كتاب كه مجموعه اي از صفحات معرق مسي است توسط نعمت الله نيكويي خلق شده و 1120 برگ از كتاب رباعيات خيام را در برمي گيرد و هر صفحه در ابعاد 100× 66 سانتي متر و با وزن 3600 تا 4200 گرم مي باشد كه در مجموع وزن كل كتاب 405 كيلو است.

نامبرده متولد 1325 قوچان بوده و كارمعرق مسي را از سال 1377 شروع كرده است و طي سه سال با استفاده از رباعيات حكيم عمرخيام و با خط استاد اميرخاني به ساخت اين كتاب پرداخته است.

مجموعه كتاب معرق مسي رباعيات خيام از هفتم تا پانزدهم تيرماه در تالار آبي كاخ نياوران به نمايش عموم درمي آيد.

 

