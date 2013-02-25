فعالیت بیش از 20 هزار واحد صنفی تولیدی در قم

علیرضا کبیری اصل در گفتگو با مهر، اظهار داشت: تشکل های تولیدی خدمات فنی قم شامل 38 اتحادیه است که بیش از 50 هزار واحد صنفی را در برمی گیرد.



وی بیان داشت: اعضاء این مجمع با در نظرگرفتن خانواده شان یک پنجم جمعیت قم را تشکیل می دهد و در دوران هشت سال جنگ تحمیلی بیش از هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است.



نایب رئیس مجمع امور صنفی تولیدی خدماتی قم عنوان کرد: 20 هزار واحد صنفی در قم فعالیت می کنند که 80 الی 100 هزار نفر در آن اشتغال دارند.



وی ابراز داشت: تحریم ها و فشارهای اقتصادی تاثیری در واحدهای صنفی تولیدی نداشته و تولیدکنندگان همواره بر تولید کالا و عرضه آن به زائران و مجاوران کریمه اهل بیت تلاش کرده اند.



کبیری اصل تصریح کرد: یک دوره مکاسب و امربه معروف و نهی از منکر ویژه روسا و هیئت مدیره با حضور اساتید حوزه در مجمع امور صنفی برگزار شده است و برای دیگر اعضاء این مجمع نیز به فراخور زمان این دوره ها برگزار می شود.