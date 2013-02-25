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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

کبیری اصل به مهر خبر داد:

فعالیت بیش از 20 هزار واحد صنفی تولیدی در قم

فعالیت بیش از 20 هزار واحد صنفی تولیدی در قم

قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس مجمع امور صنفی تولیدی خدماتی قم گفت: 20 هزار واحد صنفی تولیدی در قم فعالیت می کنند که نزديك به 100 هزار نفر در آن اشتغال دارند.

علیرضا کبیری اصل در گفتگو با مهر، اظهار داشت: تشکل های تولیدی خدمات فنی قم شامل 38 اتحادیه است که بیش از 50 هزار واحد صنفی را در برمی گیرد.

وی بیان داشت: اعضاء این مجمع با در نظرگرفتن خانواده شان یک پنجم جمعیت قم را تشکیل می دهد و در دوران هشت سال جنگ تحمیلی بیش از هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است.

نایب رئیس مجمع امور صنفی تولیدی خدماتی قم عنوان کرد: 20 هزار واحد صنفی در قم فعالیت می کنند که 80 الی 100 هزار نفر در آن اشتغال دارند.

وی ابراز داشت: تحریم ها و فشارهای اقتصادی تاثیری در واحدهای صنفی تولیدی نداشته و تولیدکنندگان همواره بر تولید کالا و عرضه آن به زائران و مجاوران کریمه اهل بیت تلاش کرده اند.

کبیری اصل تصریح کرد: یک دوره مکاسب و امربه معروف و نهی از منکر ویژه روسا و هیئت مدیره با حضور اساتید حوزه در مجمع امور صنفی برگزار شده است و برای دیگر اعضاء این مجمع نیز به فراخور زمان این دوره ها برگزار می شود.

کد مطلب 2005762

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