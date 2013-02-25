به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، "افسانه گرگ و میش: سپیده دم" قسمت دوم با دریافت جایزه بدترین فیلم سال از یازدهمین جایزه سالانه تمشک طلایی راهی خانه شد.

کریستین استورات نیز جایزه بدترین بازیگر زن را برای بازی در همین فیلم و نیز برای بازی در فیلم "سفید برفی" گرفت و تیلور لاتنر همبازی او در این فیلم هم جایزه بدترین بازیگر نقش دوم مرد را برای بازی در نقش جیکوب بلک به خانه برد.

اما این همه ناکامی "گرگ و میش" نبود و جایزه تمشک طلایی برای بدترین کارگردانی نیز به بیل کاندون برای کارگردانی همین فیلم تعلق گرفت. بدترین زوج سینمایی شامل لاتنر و مکنزی فوی و جایزه بدترین اجرای دسته جمعی، بدترین ادامه یک فیلم و بازسازی یک اثر هم به همین فیلم رسید.

اما آدام سندلیر بازیگر سرشناس نقش های کمدی هم در مکان دوم بدترین های هالیوود قرار گرفت. او برای بازی در فیلم "این پسر من است" جایزه بدترین بازیگر مرد و بدترین فیلمنامه را گرفت. سندلر در همه بدترین‌ها رقیب "گرگ و میش" بود.

ریحانا خواننده نیز جایزه بدترین بازیگر نقش زن مکمل را برای بازی در فیلم "کشتی جنگی" گرفت.