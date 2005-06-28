15 گروه شورشي در عراق : هرگز با آمريكايي ها مذاكره نخواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، 15 گروه شورشي مسلح كه در قالب سازماني موسوم به "فرماندهي يكپارچه مجاهدان " سازماندهي شده اند، اعلام كردند كه هرگز با آمريكايي مذاكره نخواهند كرد.



در بيانيه اين گروه هاي شورشي در اينترنت كه هنوز صحت و سقم آن مشخص نشده است، آمده است : بنام تمام گروه هاي فعال تحت پرچم ما اعلام مي كنيم كه هرگز درهيچ عمليات گفتگو با اشغالگران يا مزدوران آنها وارد نخواهيم شد.



اين بيانيه به امضاي 15 گروه ازجمله " ارتش انصارالسنه، ارتش اسلامي (الجيش الاسلامي) و ارتش مجاهدان ( جيش المجاهدين) رسيده است.



دربيانيه اين گروه هاي شورشي آمده است : "هرگز با مجرمان مذاكره نخواهيم كرد و بوش بايد اين نكته را درك كند كه در عراق شكست خورده است و ما مجازات خدا را در حق كساني كه به دين و ملت و وطن خيانت كردند، پياده خواهيم كرد"

ارتش انصارالسنه و الجيش الاسلامي و جيش المجاهدين در عراق در پي اظهارات وزير دفاع آمريكا مبني بر انجام مذاكره ميان آمريكايي ها با گروه هاي شورشي هرگونه تماس با آمريكايي ها را تكذيب كرده بودند.



دربيانيه اين گروه هاي شورشي به تصميم آنها براي ترور وزير برق عراق اشاره شده است كه پس از آنكه در گفتگو با الجزيره ازوجود تماسها با اين گروه هاي شورشي خبرداده بود، طرح تروروي از سوي اين گروه ها به اجرا درآمد اما اجراي اين عمليات با شكست روبرو شد.



شايان ذكر است سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق تاكيد كرده است كه هدف شورشيان و گروه هاي مسلح مبارزه با كساني كه آنها اشغالگران ناميده اند، نيست بلكه هدف آنها شيعيان و در نهايت ايجاد جنگ طائفه اي ميان شيعه و سني در عراق است.



ائمه جماعات سني عراق نيز هدف از عمليات انتحاري و مسلحانه را مردم بيگناه اين كشور اعلام كردند و خواستار حفظ وحدت همه عراقي ها در مقابل اين حركات شدند.