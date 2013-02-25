سیستان و بلوچستان به استقبال معنوی از بهار می رود

حسین سالاری در گفتگو با مهر اظهارداشت: به منظور ترویج فرهنگ وقف و تبدیل امامزادگان به قطب های فرهنگی طرح نوروزی آرامش بهاری همزمان با سراسر کشور در شش موقوفه بقعه موقوفه استان برگزار خواهد شد.

وی یکی از ویژگی های این طرح را برگزاری مراسم تحویل سال نو با حضور ائمه جمعه، روحانیان ، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف زائران و مسافران عنوان کرد و گفت: اجرای قرائت قرآن توسط قاریان ممتاز، سخنرانی، اجرای برنامه‌های مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم، قرائت زیارت آل یاسین و دعای تحویل سال نو از عمده برنامه‌های مراسم تحویل سال نو در بقعه های موقوفه استان است.

وی بقعه های متبرکه «بی‌بی‌دوست» و «سید باقر» در زابل، «سید مهدی» و مسجد بین راهی «بزمان» در ایرانشهر و زائر سرای «امام رضا» (ع) زاهدان و همچنین مسجد بین راهی «حضرت ابوالفضل» (ع) خاش را به عنوان اماکن مجری در این طرح نام برد.

سالاری افزود: پخش پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده از طریق رسانه‌های جمعی در امامزادگان و بقاع متبرکه، عطر افشانی و گلباران قبور مطهر شهدا در امامزادگان و بقاع متبرکه توسط هیئت امنا و خادمان و همچنین تهیه هفت سین قرآنی و معنوی در این اماکن متبرکه از جمله مراسم در نظر گرفته شده در این رابطه است.

وی برگزاری نماز جماعت ، راه‌اندازی دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی، و برگزاری نمایشگاه های فرهنگی ، ایستگاه های صلواتی و راه‌اندازی غرفه کتاب در جوار امامزادگان را از دیگر برنامه های این طرح عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی برای کودکان و نوجوانان اوقات مفرح و سراسر از معنویات برای مسافران نوروزی و خانواده در این طرح حاصل شود.