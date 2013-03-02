اجرای طرح محوطه سازی در دانشگاه زنجان / افزایش 12هزار متری فضای آموزشی

دکتر محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح محوطه سازی دانشگاه زنجان با اعتباری حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: تا کنون در دو تا سه هکتار دانشگاه با اعتباری حدود 450 میلیون تومان محوطه سازی شده انجام شده و همچنان ادامه دارد.

رئیس دانشگاه زنجان تصریح کرد: همچنین 12 هزار متر فضای آموزشی شامل دانشکده های علوم اجتماعی و مدیریت و معدن تا ابتدای سال آتی وارد مجموعه آموزشی دانشگاه زنجان خواهد شد .

افشارچی یادآورشد: در برنامه پنج سال آینده تلاش بر افزایش جمعیت دانشجویی از 11 هزار به 16 هزار دانشجو در قالب طرح آمایش استانی است و بخش اعظمی از این افزایش به دانشجویان تحصیلات تکمیلی اختصاص خواهد یافت.