  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

اجرای طرح محوطه سازی در دانشگاه زنجان / افزایش 12هزار متری فضای آموزشی

اجرای طرح محوطه سازی در دانشگاه زنجان / افزایش 12هزار متری فضای آموزشی

رئیس دانشگاه زنجان از انجام طرح محوطه سازی در این دانشگاه خبر داد و گفت: محوطه سازی دو تا سه هکتار از دانشگاه زنجان به اتمام رسیده است.

دکتر محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح محوطه سازی دانشگاه زنجان با اعتباری حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: تا کنون در دو تا سه هکتار دانشگاه با اعتباری حدود 450 میلیون تومان محوطه سازی شده انجام شده و همچنان ادامه دارد.

رئیس دانشگاه زنجان تصریح کرد: همچنین 12 هزار متر فضای آموزشی شامل دانشکده های علوم اجتماعی و مدیریت و معدن تا ابتدای سال آتی وارد مجموعه آموزشی دانشگاه زنجان خواهد شد .

افشارچی یادآورشد: در برنامه پنج سال آینده تلاش بر افزایش جمعیت دانشجویی از 11 هزار به 16 هزار دانشجو در قالب طرح آمایش استانی است و بخش اعظمی از این افزایش به دانشجویان تحصیلات تکمیلی اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 2005775

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