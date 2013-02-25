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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

شریف خبر داد:

اجرای طرح ویژه تسهیلات نوروزی توسط تاکسیرانی قرچک

اجرای طرح ویژه تسهیلات نوروزی توسط تاکسیرانی قرچک

قرچک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قرچک اظهار داشت: برای رفاه حال شهروندان و مسافران، طرح ویژه تسهیلات قبل از نوروز و پس از تحویل سال توسط سازمان تاکسیرانی قرچک به اجرا درخواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریف در جلسه سرپرستهای خطوط که صبح دوشنبه برگزار شد، ضمن تقدیر از راننده های نمونه تاکسی شهرستان قرچک به دلیل همکاری مناسب در سال 1391 با سازمان و ارائه خدمات مطلوب به مسافران در ایام و مناسبتهای ویژه و خاص افزود: طرح ویژه تسهیلات نوروزی سال 1392 مشابه سال1391 عملیاتی خواهد شد.

وی بیان داشت: در این طرح که به دو قسمت خدمات قبل از سال نو(در اسفند ماه) و در ایام نوروز و پس از تحویل سال تقسیم می شود، علاوه بر فعال بودن بیش از 50 درصد راننده های تاکسی شهر قرچک در این روزها، تعدادی از رانندگان در بعضی از خطوط پر تردد تا ساعات پایانی شب برای جابجایی شهروندان انتخاب و مشغول خدمات رسانی خواهند شد.

پاسخگویی پرسنل سازمان تاکسیرانی در ایام تعطیل نوروز

شریف ادامه داد: پرسنل سازمان نیز در ایام تعطیل نوروز به صورت مستمر از ساعت هشت لغایت 16 در دفتر سازمان حضور داشته و پاسخگوی سئوالات مردمی و ارائه خدمات به تاکسیداران هستند، در ضمن عوامل بازرسی نیز از ساعت هفت و 30 دقیقه صبح لغایت 21 ضمن گشت زنی در سطح شهر جوابگوی مشکلات و پاسخ به شهروندان خواهند بود .

کد مطلب 2005778

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