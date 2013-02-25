کاهش 80 درصدی بيماری پلورپنوموني در ريگان

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلوروپنومونی واگير بزها يکي از مهمترين بيماری های بزها به ويژه بزغاله ها است که توسط باکتری از گروه مايکوپلاسما رخ می دهد اين بيماری درصورت بروز به سرعت انتشار يافته و در صد زيادی از گله را درگير می کند.

جعفری با اشاره به اینکه این بيماری به آسانی از طريق استنشاق انتشار مي يابد، افزود: عامل بيماری مذکور نمی تواند به مدت طولانی خارج از بدن دام زنده بماند.

مدیر شبکه دامپزشکی ریگان یادآور شد: ورود بيماری مذکور در گله به وسيله دام های حامل يا آلوده صورت مي گیرد.

وی افزود: عفونت زايي اين بيماری باکتريايي در حد بالا و علايم بيماری مذکور محدود به درگيری دستگاه تنفس است.

جعفری گفت: از نشانه های باليني اين بيماری می توان به سرفه، تنگي نفس و تب اشاره کرد که در مراحل پاياني بيماری تنفس دهاني، بيرون افتادن زبان و ترشح کف آلود بزاق مشهود است.

این مسئول ادامه داد: در خصوص عامل ايجاد کننده پنومونی گوسفند که يکي از مهمترين بيماری های دام از جنبه اقتصادی است مي توان به باکتری پاستورلا هموليتيکا اشاره کرد.

وی گفت: عوامل استرس زايي از جمله حمل و نقل دام، بدي آب وهوا، حمام کردن، اخته کردن و عوامل ميکروبی از جمله موارد مستعد کننده بیماری مذکور در دام است.

این مسئول گفت: از جمله راه های کنترل و پيشگيری اين دو بيماری مهم رعايت اصول مديريت بهداشتي دامداری ها، انجام ضوابط بهسازی و نوسازی اماکن دامی براساس برنامه های تدوين شده دامپروری، توجه به محورقرنطينه و ورود و خروج دام، ضدعفونی جايگاه نگهداری دام وخارج کردن کود و فضولات دامی از جايگاه نگهداری دام در بازه های زمانی مناسب است.

جعفری گفت: قابل ذکراست از ابتدای سالجاری پنج مورد کلاس آموزشي با محوريت دو بيماری مذکور در شبکه دامپزشکی ریگان برگزار شد.

وی ادامه داد: همچنين مقدار200 ليترضدعفوني کننده توسط يک اکيپ عملياتي به منظور گندزدايي دامداری های شهرستان به صورت رايگان مورد استفاده قرار گرفت.

جعفری افزود: تعداد 200 ويال آنتي بيوتيک تايلوزين و250ويال اکسی تتراسيکلين برای درمان عفونت های ريوی در مناطق عشايری و کوهستاني به صورت رايگان مصرف شد.

این مسئول تصریح کرد: بروز اين بيماری در سالجاری نسبت به سال گذشته 80 درصد کاهش دارد.

