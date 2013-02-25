25اسفند آخرین مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره فارابی

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر غلامرضا خواجه سروی گفت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با مشاركت سازمان‌هاي پژوهشي و علمي داخلي و بين‌المللي، به منظور انتخاب و معرفي تحقيقات علمي برتر و تقدير از انديشمندان و پژوهشگران برجسته ويژه تحقيقات علوم انساني و اسلامي هفتمین جشنواره فارابی را برگزار می کند.

وی ادامه داد: این جشنواره در گروههای علمی تاريخ، جغرافيا و باستان‌شناسي، حقوق، زبان و ادبيات، علوم اجتماعي و علوم ارتباطات، علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري ،علوم تربيتي، روانشناسي، علوم رفتاري و تربيت بدني ،علوم سياسي، روابط بين‌الملل و مطالعات منطقه‌اي ، فقه، اصول، علوم قرآني و حديث ،فلسفه، كلام، اخلاق، اديان و عرفان ، فناوري اطلاعات، اطلاع رساني و كتابداري ،مطالعات انقلاب و امام خميني (ره) و مطالعات هنر زيبايي‌شناسي برگزار می شود.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم، تحقيقات و فناوري اظهار داشت: علوم انساني جهت دهنده‌ سياست‌هاي كلان هر كشور است و امروزه شاهديم كشورهايي كه در اين زمينه سرمايه‌گذاري كرده‌اند توانسته‌اند آثار فرهنگي، ‌تمدني،‌ صنعتي و علمي خود را به كشورهاي ديگر صادر كنند .