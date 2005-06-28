تلگراف: سازمان ملل از كشورهاي صنعتي خواست از تروريسم نهراسند و پناهندگان را بپذيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، آنتونيو گوترز نخست وزير سابق پرتغال همچنين از كشورهاي صنعتي جهان خواست با پناهندگان همچون قرباني هاي بحران برخورد كرده و از آنان استقبال كنند.

وي دريك كنفرانس خبري تاكيد كرد : پناهندگان تروريست نيستند آنها اولين قربانيان تروريسم هستند و بايد مورد استقبال قرار گيرند. آنتونيو همچنين تصريح كرد كشورهاي ثروتمند بايد تلاش كنند پيش از كشورهاي ديگر در پذيرش پناهندگان اقدام كنند.

گفتني است كميسارياي عالي پناهندگان مدتي است تلاش مي كند تا پناهندگان افغان را ازسراسرجهان به كشورهايشان باز گرداند . دراين راستا تعداد زيادي از پناهندگان افغاني از ايران نيزبه كشورشان بازگشته داده شده اند.

خبر ديگري از كميسارياي عالي پناهندگان حاكي است: در پي رد در خواست پناهندگي ازبك ها از سوي قزاقستان، سازمان ملل درصدد است كشور سومي را براي پناهچويان ازبكستاني پيدا كند.



كامل موجانه (Kamel Morjane) معاون كميسيون عالي پناهندگان سازمان ملل اعلام كرد ما تلاش مي كنيم پناهچويان ازبك را به كشور قرقيزستان انتقال دهيم و هم اكنون در حال گفتگو با مقامات بيشكك در اين زمينه به سر مي بريم.

مورجانه همچنين خبر داد در اين زمينه با كشورهاي كانادا، استراليا، نيوزلند و آمريكا گفتگو كرده است.

وي تاكيد كرد دولت بيشكك به سازمان ملل اطمينان داده است كه هيچ يك از پناهجويان به ازبكستان بازگشت داده نخواهند شد.

معاون كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل همچنين گفت: ما پناهندگان را به رسميت مي شناسيم و اجازه نمي دهيم به كشوري بازگردند كه در آنجا جانشان به خطر است.