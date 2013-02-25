آمادگی شهرستان بناب برای استقبال از مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید برقی صبح امروز دوشنبه درنشست هماهنگی ارائه خدمات و تسهیلات به مسافران نوروزی این شهرستان گفت: بدلیل قرارگرفتن شهرستان بناب در مسیر مواصلاتی چندین استان قطعاً پذیرای مسافران زیادی خواهیم بود که نیازمند مهیاسازی ورودی و خروجی های شهر است.

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی بناب برای چندمین بار درسال جاری ازعدم حضور برخی رؤسای ادارات دراین جلسه و شرکت معاونان آنها انتقاد کرد و افزود: ازآنجایی که مسئولان درشهرستان زیر نظر فرمانداری کار می کنند، لذا از جلسات آتی درصورت عدم حضور رؤسای ادارات، از ورود معاونین به جلسات اداری ممانعت خواهدشد.

فرماندار بناب سپس ضمن تأکید بر حضور مسئولین درایام نوروز درشهرستان و جلوگیری از انجام حفاری درخیابانهای شهر، از شهرداری خواست تا نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی از حاشیه شهر اهتمام جدی نمایند.

برقی همچنین با انتقاد ازعدم حل مشکل بوی تعفن درمسیر ورودی به شهر، ادارات آب و فاضلاب، شبکه بهداشت و درمان، شهرداری و محیط زیست شهرستان را موظف کرد ضمن تغییر محل تخلیه فاضلاب های خانگی، مدیران واحدهای تولیدی را موظف کنند تا نسبت به راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در واحدهای تولیدی اهتمام جدی نمایند.

سرپرست ادراه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بناب نیز دراین نشست ازآمادگی این اداره برای استقبال از مهمانان نوروزی شهرستان خبرداد.

محمدرضا طاهری افزود: علاوه براماکن و مساجد تاریخی این شهرستان، موزه صفوی و موزه مردم شناسی بناب برای بازدید مسافران مهیا می باشد.

وی از عدم وجود متصدی تمام وقت درموزه مردم شناسی این شهرستان انتقاد کرد واز شهرداری خواست تا نسبت به تغییر فرد حاضر و انتخاب یک فرد جدی و علاقمند دراین مکان اقدام لازم به عمل آورند.

وی همچنین با انتقاد از برخی موازی کاری ها دراین مجموعه گفت: برخلاف سایرشهرستانها این شهرستان دارای دو اداره میراث فرهنگی است که یکی ازاین ادارات ما هستیم و زیر نظر مسئولان کار می کنیم و تشکیلاتی دیگر که در بیرون درکارهای این اداره دخالت می کند و این موضوع ما را اذیت می کند.

طاهری با اشاره به مشکلات جاده مسیر منتهی به کوههای قره قشون بناب گفت: از آنجایی که این منطقه همه روزه پذیرای خیل زیادی از علاقمندان به گردشگری و کوهپیمایی است، لذا از شهردارمحترم انتظار می رود نسبت به تسطیح این مسیر اقدام لازم را به عمل آورند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بناب نیز در این نشست از آمادگی کامل این اداره برای تأمین مایحتاج مردم درایام نوروز خبرداد و گفت: بزودی 300 تن برنج و 400 رأس گوسفند درسطح شهرستان بین مردم توزیع خواهد شد و در تلاش هستیم تا نسبت به تأمین روغن نباتی نیز اقدام نماییم.

سعید رحمان پور از آغاز نمایشگاه بهاره از15 اسفندماه جاری دراین شهرستان خبرداد و افزود: درطول ایام تعطیل 15 نانوایی بطور شبانه روز فعال بوده و به مردم خدمات خواهند داد.

وی همچنین بیان کرد: درطول این مدت اکیپ های بازرسی تمام مراکز توزیع و عرضه کالا را کنترل و زیر نظر خواهندداشت.

رئیس پلیس راه شهرستان بناب نیز دراین نشست از اجرای طرح ترافیک نوروزی درایام نوروز درسطح منطقه خبرداد و گفت: با افزایش اکیپ های گشت پلیس راه بناب به 6 اکیپ، مسیر آذرشهر تا میاندوآب تحت پوشش این پلیس راه خواهد بود.

سرهنگ علی فیضی با بیان اینکه هم اکنون در محورهای مواصلاتی منطقه هیچ مشکلی وجود ندارد، از ادارات خدمات رسان خواست تا از دادن مجوزهای حفاری درطول این مدت پرهیز کنند.

وی با اشاره به اینکه پلیس راه برحسب وظیفه تأمین امنیت جاده ای را عهده دار است؛ از نمایندگی های بیمه خواست در طول ایام تعطیلات با داشتن کشیک به مراجعان خدمات لازم را ارائه دهند.

رئیس پلیس راه بناب سپس هشدارداد درایام تعطیلات خودروهای اداری که از بالاترین مقام مسئول خود و همچنین فرمانداری شهرستان حکم مأموریت نداشته باشند، درصورت مشاهده توقیف خواهند شد.

سرهنگ فیضی همچنین از مردم خواست تا برای جلوگیری از سرقتهای احتمالی نسبت به نصب قفل فرمان و قفل پدال درخودروهای خود اقدام کنند.