به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در دهمین همایش تعالی سازمانی در تهران، استحکام درون سازمانی بنگاه ها را نیازمند نگاه عملیاتی دانست و افزود: این نگاه باید با دیدگاه راهبردی همراه شود که البته دیدگاه راهبردی دارای دو مشخصه است که مهمتر از همه درک مناسب تهدیدها و فرصت های محیطی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: بنگاه ها باید به این نکته توجه داشته باشند که در تلاطمات ارزی ممکن است منافع ملی به دلیل اشتباهات سازمانی آنها فدا شود، چرا که این خطر وجود دارد که با بالا رفتن نرخ ارز بنگاه‌ها نه به قیمت توانمندی بلکه به قیمت از دست دادن بخشی از منافع ملی و حقوق مردم رشد کنند.

به گفته غضنفری، با رخ دادن یک اتفاق در فضای کسب و کار دیگر همه چیز سر جای خود نخواهد بود اما ممکن است در این میان فرصت‌هایی رخ دهد که استفاده از آن اگرچه سودآور است ولی ممکن است خانمانسوز باشد.

این عضو کابینه دهم خاطر نشان کرد: زمانی که زنجیره ای از فعالیت‌های تولیدی در بنگاه های مختلف منجر به افزایش قیمت می شود بازاری انحصاری به وجود خواهد آمد که هر کس در ذهن خود سودآوری را از آن دنبال می کند. در حالی که این سودآوری از طریق ناملایمات فضای کسب و کار به دست آمده و در نقطه ای دیگر ممکن است به ضرر فرد سودجو باشد.

غضنفری خودداری از کسب سودهای اینچنینی را به نفع کشور دانست و تاکید کرد: سازمان‌هایی می توانند آینده را بسازند که خود را ساخته باشند؛ به این معنا که فرآیندها را کیفی کرده، هزینه ها را به حداقل رسانده و به سلایق و ذائقه های مشتری توجه دارند.

از دیدگاه غضنفری، سازمانی پیشرو است که بتواند از معابر سختی که تحریم پیش روی آن قرار داده عبور کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: هر گره‌ای که از سوی بنگاه های ایرانی با بنگاه های جهانی زده شود، بندی از تحریم را باز خواهد کرد اما باید مطمئن بود هر جا گره ای باز می شود به طور قطع دشمنان بند دیگری از تحریم به پای اقتصاد ایران خواهند بست که باید برای آن تدبیر شود.