انتظار شهروندان از مسئولين نظارت دقيق بر قيمت اجناس است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمدرضا هاشمي صبح دوشنبه به همراه جمعي از مسئولين شهرستان مانه و سملقان و دست اندركاران نظارت بر بازار، از برخي از فروشگاه ها و مغازه هاي شهر آشخانه بازديد كرد.

وي در اين بازديد يكي از دغدغه هاي مردم در ايام پاياني سال را افزايش قيمت مايحتاج زندگي مانند پوشاك، خشكبار، آجيل، شيريني، مواد پروتئيني و ... ذكر كرد و افزود: در اين ايام نظارت دقيق بر قيمت اجناس و جلوگيري از تخلفاتي نظير گران فروشي، كم فروشي، احتكار و ... مهمترين انتظار شهروندان از مسئولين است.

هاشمي اظهار داشت: با توجه به افزايش تقاضاي كالاها در اين ايام، دولت براي كنترل قيمت ها و تنظيم بازار تمهيداتي چون برگزاري نمايشگاه و برپايي فروش هاي فوق العاده را پيش بيني كرده و در شهرستان مانه و سملقان نيز نمايشگاه فروش بهاره از 12 اسفند الي 22 اسفند در محل بلوار پاسداران مجموعه ورزشي تختي آشخانه برگزار مي شود.

به گفته وي در اين نمايشگاه كالاهاي مورد نياز مردم با تخفيف 15 الي 20 درصد نسبت به قيمت بازار ارائه مي شود و علاوه بر اين نمايشگاه، فروش هاي فوق العاده اي نيز در سطح شهر برپا خواهد شد.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان در پايان با تاكيد بر نظارت بيش از پيش بر عملكرد بازار، تصريح كرد: ستاد تنظيم بازار شهرستان به طور مداوم با گشت ويژه و بازرسي روزانه، بر فعاليت بازار نظارت كرده و با هر گونه تخلف احتمالي برخورد قانوني خواهد كرد.