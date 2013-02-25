عکس هایی که اسرائیل را به دردسر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف در مطلبی در این خصوص می نویسد: ارتش اسرائیل مجبور شده تا بصورت عمومی اقدام نظامیان خود را در انتشار عکس‎های نحوه برخورد نظامیان اسرائیلی با فلسطینان را که در "فیسبوک" منتشر کرده اند محکوم کند.

این برای دومین بار ظرف یک هفته اخیر است که نظامیان صهیونیستی عکس هایی را منتشر می کنند که با واکنش گسترده مواجه می شود.

در هفته گذشته روزنامه گاردین عکسی را از فیسبوک یکی از نظامیان صهیونیستی منتشر کرده بود که در این عکس صهیونیست ها با تفنگ دوربین دار، سر یک کودک فلسطینی را نشانه گرفته بودند.

این تصویر موجی از اعتراضات را از سوی نهادهای حقوق بشری برانگیخت به طوری که ارتش اسرائیل مجبور به واکنش شد. اما این پایان ماجرا نبود و در روزهای گذشته یکی دیگر از نظامیان صهیونیستی تصاویری را از اسرای فلسطینی در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده که نشان می دهد بدرفتاری با زندانیان فقط مخصوص به یک گروه خاص از صهیونیست ها نیست.

در این تصاویر یک اسیر فلسطینی با دستان و چشمان بسته دیده می شود که نظامی مذکور در حالیکه در حال استعمال مواد مخدر است -و حتی در برخی تصاویر کاملا برهنه شده است- دیده می شود.

این نظامی اسرائیلی که "اوشار مامان" نام دارد در زیر عکس هایی که از زندانیان فلسطینی منتشر کرده عبارت های توهین آمیزی را نیز نوشته است. برای مثال وی در توییتر نیز جملاتی را با همین مضمون منتشر کرده که سایت آمریکایی "انتفاضه الکترونیکی" (The Elctoronic Intifada) گزارش کاملی از اقدامات این نظامی اسرائیلی و عکس های وی منتشر کرده است.

البته پیشتر نیز تصاویر متعددی از نحوه برخورد نظامیان صهیونیستی با اسرای فلسطینی منتشر شده بود اما به رغم اعتراضات گسترده جهانی، این رژیم همچنان به جنایات خود ادامه می دهد.