رهبران ديني انگلستان خواستار تلاش اين كشور براي فقرزدايي در جهان شدند

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، بي.‌بي.‌سي گزارش داد : در اين نامه از "توني بلر" كه امسال كشورش رياست كشورهاي صنعتي جهان موسوم به گروه هشت "G8" را برعهده خواهد داشت خواسته‌اند از اين سمت براي كمك به توقف فقر در جهان استفاده كند.



در اين نامه همچنين از رهبران كشورهاي صنعتي جهان خواسته شده است طلب تمامي كشورهاي فقير در جهان را لغو كنند.



اين نامه از سوي اسقف اعظم "كانتربري" و "وست مينستر"، رهبر خاخام‌هاي انگلستان، رئيس شوراي مساجد و ائمه انگلستان و رئيس كليساهاي آزاد تهيه شده است.



بر اساس گزارش موسسه گفتگوي اديان، اين گروه پيش از اين نيز در مارس 2003 و پيش از آغاز جنگ عراق با انتشار بيانيه مشتركي خواستار صلح در جهان شده بود.



در بخشي از اين نامه آمده است : "امنيت و خوشبختي تمامي كشورها به امنيت و خوشبختي تك تك كشورها بستگي دارد. جهاني كه با فقر روبه‌ روست، بدون عدالت نمي‌تواند التيام يابد" .



اجلاس كشورهاي گروه 8 از 15 تا 17 تير ماه ( 6 تا 8 جولاي ) در اسكاتلند برگزار مي شود .



انگلستان، كانادا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، روسيه، ژاپن و امريكا عضو گروه هشت كشور صنعتي جهان هستند.



