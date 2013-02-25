دوره مربيگري آمادگي جسماني بانوان در بجنورد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه دوره مربيگري آمادگي جسماني درجه سه بانوان زير نظر فهیمه نقی نژاد مدرس کشوری فدراسیون آمادگي جسماني و ايروبيك از استان خراسان شمالي در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان آغاز شد.

اين دوره مربيگري كه در آن 40 ورزشكار زن از شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي شركت كرده اند؛ از هفتم الي 11 اسفندمماه به مدت پنج روز به طول مي انجامد و شركت كنندگان در اين دوره اصول مربيگري رشد و تکامل حرکتی، ایمنی در ورزش، آناتومی، دویدن، طناب زدن، شنای سوئدی، دراز و نشست و ... را آموزش مي بينند.

همچنين در این کلاس فاکتورهای آمادگی‌جسمانی شامل استقامت، چابکی، انعطاف‌پذیری، سرعت و تکنیک نيزبه شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود.

در پايان اين دوره آموزشي، آزمون نهايي برگزار مي شود و به كساني كه حد نصاب نمره قبولي را كسب كرده باشند، گواهي مربيگري درجه سه فدارسيون آمادگي جسماني و ايروبيك اعطا خواهد شد.

اسفند ماه سال گذشته نيز یک دوره کلاس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی در شهرستان بجنورد برگزار شد.

اين دوره مربيگري آمادگي جسماني درجه سه با حضور 35 شرکت کننده به مدت شش روز در محل دانشگاه بجنورد برگزار شد و شعبانی از مدرسان فدراسیون آمادگی جسمانی تدریس این دوره را بر عهده داشت.