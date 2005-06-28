كلاس عملي درجه بين المللي داوري كشتي در قزوين برگزارشد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين كلاس اندربيوك ارسن ازتركيه وكيم ايك جونگ ازكره جنوبي دومدرس داوري فيلا با لباس تمريني روي تشك حاضرشده وآخرين جزئيات تغييرمقررات كشتي فرنگي را براي داوران تشريح كردند كه بسياري ازاين جزئيات براي داوران وحتي رييس ودبيركميته داوران تازگي داشت وبسيارسودمند بود.

گفتني است: 10 داورعراقي نيزخود را به قزوين وكلاس داوري رسانده اند كه با حضورآنها دركلاس به علت تاخيردرورود ازسوي مدرسين فيلا مخالفت شد.