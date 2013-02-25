کنترل جمعیت نباید همچنان استمرار یابد/ ایجاد راهکارها برای افزایش جمعیت

عبدالکریم جمیری در خصوص مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با برداشتن محدودیت افزایش جمعیت به خبرنگار مهر گفت: پیشگیری و کنترل جمعیت موضوعی است که در یک شرایطی لازم بود ولی بعد از آن مقطع زمانی این موضوع باید آرام آرام از بین می رفت.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: ما این موضوع را تبیین نکرده ایم که این کنترل بعد از زمانی که ضرورت داشت کم کم از بین ببریم.

وی با اشاره به سخنان دقیق، حساب شده و با رعایت همه جوانب کار از جانب مقام معظم رهبری تاکید کرد: این کنترل نباید همچنان استمرار پیدا کند.

جمیری اظهار داشت: کسانی که در این موضوع نقش ایفا می کنند باید توجه داشته باشند که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری این کنترل نباید همچنان استمرار پیدا کند، اما بدین معنا هم نیست که هیچ گونه توجه همه جانبه ای نسبت به ایجاد زمینه ها و بستر لازم برای کار نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه بدین معنا نیست که افزایش جمعیت را کنترل نکنیم اما هیچگونه تدبیری نیز نداشته باشیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معنای صحبت‌های مقام معظم رهبری این است که با توجه به توانمندی‌ها، امکانات، نعمت‌ها و استعدادی که در کشور در اختیار داریم، توانایی اداره نظام مقدس جمهوری اسلامی با جمعیتی بیش از جمعیت کنونی را نیز داریم.

وی در ادامه بیان داشت: باید ابتدا توانمان در اداره کردن جامعه و ایجاد آمادگی برای خدمات رفاهی، امکانات و تسهیلات بیشتر را فراهم کنیم و سپس زمینه افزایش جمعیت را به وجود بیاوریم.