کمبود نیروی انسانی و اعتبار مانع مقابله با متصرفان منابع طبیعی آذربایجان غربی

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اميدواريم در سالهای آتی با اختصاص بودجه كافي و با اجراي برنامه هاي ترويجي سطح آگاهي عمومي را ارتقا دهيم و با نهادينه ساختن فرهنگ منابع طبيعي ديگر شاهد تخريبات و يا تصرفات غير آگاهانه نباشيم.

وی با اشاره به اهميت برخورد با متصرفين و متجاوزين عرصه هاي ملي آن را مهمترين اصل در سياستهاي راهبردي سازمان جنگلها و به تبع آن اداره كل دانست و افزود: استان دارای دومیلیون و 754هزار هکتار اراضی ملی است که بالای 90 درصد آن سنددار شده است.

پیرمرادی ادامه داد: از زمان اجرای طرح سنددار کردن اراضی ملی منابع طبیعی تاکنون دومیلیون و 27 هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجان غربی سند دار شده و حاکمیت دولت برآن تثبیت شده است.

وی با بیان اینکه كار نقشه برداری و ممیزی مابقی اراضی نيز به اتمام رسيده است گفت: در حدود 726 هزار و 417 هکتار اراضی ملی باقی مانده نیز تا پایان سال 92 دارای سند مالکیت می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخيزداري آذربايجان غربي همچنین با اشاره به وجود دو میلیون واحد دام مازاد بر ظرفیت مراتع استان، افزود: برای جلوگیری از تخریب و فرسایش مراتع کاهش جمعیت دام مازاد ضروری است.

پیرمرادی دام مازاد در مراتع را یکی از مشکلات اساسی مراتع آذربایجان غربی عنوان کرد و افزود: هم اکنون بیش ازچهار میلیون و 500 واحد دامی وابسته به مراتع وجود دارد و این در حالی است که ظرفیت دامی مراتع دو میلیون و 500 هزار واحد است.

وی استفاده از دامداری بسته و دامهای سنگین به جای دامهای سبک را از راهکارهای مهم برای رفع مشکل جمعیت مازاد مراتع آذربایجان غربی دانست و اظهار داشت: سالانه 680 هزار تن علوفه خشک از مراتع استان برداشت می شود، که در این راستا رتبه سوم کشور را در تولید علوفه از مراتع در کشور به خود اختصاص داده است.

