نوروز را با فرهنگ فاطمی عجین کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، در جمع خادمین ستاد فاطمیه که برای برنامه‌ریزی تنظیم شعائر در ایام فاطمیه در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) جمکران گرد آمده بودند با بیان روایتی در فضائل بانوی دو عالم تصریح کرد: عمر کوتاه دختر پیامبر(ص) نشان دهنده دردها و مصائبی است که به خاطر اسلام تحمل کردند.

وی با بیان دفاع حضرت فاطمه زهرا(س) از امام خویش تاکید کرد آن حضرت هنگامی که برای دین احساس خطر کرد، با تمام وجود به صحنه آمد.

امام جمعه قم افزود: لازم است فرهنگ فاطمی در تمام ایام سال نهادینه شود و عزاداری برای حضرت زهرا(ع) نماد محبت و شیعه بودن ماست.

وی از مسئولان و رسانه ملی خواست تا در ایام نوروز امسال که با فاطمیه اول مصادف شده، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که متدینان و ارادتمندان اهل بیت(ع) احساس نکنند فاطمه زهرا(س) در برنامه‌ها مورد توجه نبوده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با نوروز گفت: البته مردم انتظار ندارند که برنامه به گونه‌ای باشد که برخی چنین فکر کنند قصد ستیز با سنت‌هایی را داریم که اسلام هم با آن سنت‌ها مخالف نیست، بلکه باید از نوروز به عنوان فرصتی برای معرفی حضرت فاطمه زهرا و اهل‌بیت(ع) از رسانه ملی و مجالس استفاده شود و این اقدام، برکت کار ما در نظام جمهوری اسلامی است.

وی با درخواست از فرهنگیان برای ترویج خطبه حضرت زهرا(س)، افزود: به نظر مراجع و رهبر معظم انقلاب برنامه‌های ما نباید به گونه‌ای باشد که دشمنان سوء استفاده کنند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله حسینی بوشهری در پایان تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای معرفی اهل‌بیت(ع) است و همه باید از این فرصت استفاده کنیم.

