استانداری ها عالی ترین دستگاه های حاكمیتی در سطح استان ها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، امير شجاعان در گفتگو با خبرنگاران در زنجان، با اشاره به توانمند يها وپتانسيلهای هر استان در سطح کشور افزود: 5 استان کشور بعنوان استان پايلوت برای اجرايي استانداری معيار انتخاب شده است که استان زنجان جزو استانهای برتر در اين زمينه است.

وی، با اشاره به اهميت مديريتی وبرنامه ريزیهای استانداريها در سطح کشور گفت: وزارت کشور با سازماندهی ويژه در سطح کشور با استفاده الگوهای به روز جهانی برنامه ريزی بر اساس معيارهای منطقه ای، محلی و بومی سازی در اين زمينه برای استانداريهای استانهای کشور اقدامات مطلوب داشته است.

مشاور وزیر کشور ، با بيان اينکه استانداريهای استانها يک سازمان حاکميتی در سطح کشور هستند افزود: 5 استان کشور بعنوان استان پايلوت برای اجرايي استانداری معيار انتخاب شده است که استان زنجان جزو استانهای برتر در اين زمينه است.

شجاعان تاکید کرد: استانهای آذربايجان شرقی وغربی ، اصفهان ، قزوين وزنجان از جمله اين استانها هستند که اين استانها براساس سوابق و معيارها، پتانسيلها واقدامات مطلوب وتعهدات مديريتی واستاندری به روز و مشخص برای انجام اموری در اين راستا انتخاب شده اند.



وی، در ادامه با اشاره به اقدامات مطلوب استاندار و مجموعه استانداری ودستگاههای مديريتی استان زنجان افزود: مدل والگويي انتخابی اين استانها واستان زنجان بر اساس مدلهای به روز وبا برنامه ريزی وبومی سازی در آینده نزديک اجرايي خواهد شد.



مشاور وزیر کشور، اجرای اين معیارها را در استان زنجان با تطبيق و تعريف پروژه های مهم عنوان کرد و افزود: با اجرايي اين مدلها ومعيارها در استان زنجان شاهد تعالی وپيشرفت استان زنجان خواهيم بود.



شجاعان با اشاره به يکی از راههای بهبود فرآيندهای تطبيقی در اين زمينه يادآور شد: بحث کاهش هزينه ها و سرعت بخشی و ارائه خدمات الکترونيکی مطلوب به شهروندان در دولت الکترونيک از جمله اين اقدامات بوده است که در استان زنجان ما شاهد عملکرد مطلوب در اين زمينه بوديم.