بهترین های سال 91 لیگ برتر واترپلو معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ واترپلو ، با پایان رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر واترپلو ، از سوی سازمان لیگ بهترین‌های این مسابقات معرفی شدند. بر این اساس حمید شب انگیز سرمربی تیم فولاد ماهان سپاهان، قهرمان مسابقات به عنوان بهترین مربی فصل انتخاب شد. شب انگیز در سه دوره گذشته مسابقات لیگ واترپلو توانسته تیم فولاد ماهان را به قهرمانی برساند.



سازمان لیگ برتر واترپلو ، امیرحسین خانی، ملی پوش و بازیکن محوری تیم واترپلوی نفت امیدیه را به عنوان بهترین بازیکن فصل 91 معرفی کرد. همچنین علیرضا شهیدی پور دروازه‌بان باسابقه و ملی پوش تیم آزادی اهواز برای دومین سال پیاپی به عنوان بهترین دروازه بان مسابقات انتخاب شد.

سازمان لیگ واترپلو محمدرضا محمدی و امیر آذرخش دو داور بین المللی کشورمان که بیشترین قضاوت را در مسابقات لیگ واترپلو داشتند را به عنوان بهترین داوران لیگ 91 واترپلو معرفی کرد. در پایان بیست و دومین دوره مسابقات لیگ برتر واترپلو که با شرکت 6 تیم برگزار شد، تیم فولاد ماهان سپاهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم‌های نفت امیدیه و آزادی اهواز دوم و سوم شدند.



تیم های فولاد ماهان و نفت امیدیه نمایندگان ایران در نهمین دوره مسابقات واترپلو جام باشگاه‎های آسیا خواهند بود که طی روزهای 19 تا 23 اسفند ماه به میزبانی کشور کویت برگزار خواهد شد.