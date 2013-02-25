انهار شرق تهران لایروبی و پاکسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اعلام این مطلب گفت: در آستانه نوروز، این عملیات با هدف پاکیزگی شهر و پیشگیری از آبگرفتگی در محورهای منتتخب انجام می شود.

وی با اشاره به مشارکت و همکاری شهروندان افزود: مشارکت جدی شهروندان در عدم تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در انهار باعث جلوگیری از آبگرفتگی در زمان بارش باران می شود.

فرخی از آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری برای مقابله با بروز هرگونه آبگرفتگی در بارشهای احتمالی گفت: مدیریت شهری منطقه با بکار گیری تمام توان و امکانات خود تلاش دارد در روزهای بارندگی از ورود هر گونه آبگرفتگی و اختلال در رفت و آمد شهروندان پیشگیری کند.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 8 گفت: همچنین به منظور افزايش پاكيزگي شهر و ارتقاي ميزان سلامت شهروندان، طرح مبازه با جانوران موذی تا قبل از فرا رسیدن سال جدید، اجرا می شود.