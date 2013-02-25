اتاق های بازرگانی مجاز به فعالیت های اقتصادی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی یکشنبه شب در جلسه با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت: وجود آراء مختلف در اتاق های بازرگانی و تضارب آراء موجب پویایی می شود و در شرایطی که مشکلات اقتصادی محدودیت های زیادی برای فعالان تجاری ایجاد کرده باید با حفظ وحدت نگذاریم به فعالیت های اتاق بازرگانی آسیب وارد شود.



نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برخی بدنبال این هستند که بخش خصوصی را رو در روی هم قرار دهند و با ایجاد شکاف نگذارند اهداف اتاق محقق شود لذا باید متوجه وظیفه خطیر خود باشیم و به رسالت حساس اتاق عمل کنیم.



شافعی بیان کرد: بر اساس قانون اتاق های بازرگانی نمی توانند فعالیتهای اقتصادی داشته باشند و لازم است با تدبیر راهکارهای دیگری برای تامین منابع مالی پیدا کنند.

این مسئول یادآورشد: اتاق بازرگانی برای میدان داری در فعالیت اقتصادی نیازمند منابع مالی به عنوان یک ابزار کارآمد است اما می توان با افزایش اعضاء از محل حق عضویت بخشی از این هزینه ها را تامین کرد.







اتاق قزوین تحلیل درستی از شرایط اقتصادی دارد



شافعی از فعالیت اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین ابراز رضایت کرد و گفت: خوشبختانه اتاق بازرگانی قزوین تحلیل درستی از اوضاع دارد و علیرغم جوان بودن بسیار پویا و بانشاط ظاهر شده که می تواند در کشور نیز تاثیر گذار باشد و امیدواریم بتوانیم از دیدگاههای اعضاء خوش فکر آن استفاده بیشتری کنیم.



وی در خصوص صدور کارت های بازرگانی گفت: در این زمینه طبق مقررات عمل می شود و ما مجاز به سخت گیری نیستیم و اگر نیاز به ایجاد محدودیت باشد باید آئین نامه اصلاح شود اما در شرایط کنونی صدور کارت تسهیل شده و سخت گیری نمی کنیم.



این مسئول بیان کرد: اگر بخشنامه های یک شبه در زمینه صادرات صادر نشود کسی وسوسه نمی شود تا از کارت دیگری استفاده کند لذا باید با ریشه یابی مشکلات تلاش کنیم تا افراد با صلاحیت وارد اتاق شوند تا جایگاه آن حفظ شود.



عملکرد اتاق های بازرگانی ارزیابی می شود



شافعی تصریح کرد: در سیاست های جدید اتاق بازرگانی عملکرد اتاق های استانها مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت و رتبه بندی کارتها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.



وی از برگزاری جشنواره نوآوری ها و فعالیت های پژوهشی اتاق های بازرگانی هم خبر داد و یادآورشد: در روزهای پایانی اسفندماه جشنواره نوآوریها و کارهای پژوهشی اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

جلالپور: طرح حمایت از تولید ملی اجرایی می شود



محسن جلالپورعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هم از ایجاد تسهیلات برای عضویت کشاورزان در اتاق های بازرگانی و تشکلهای صنفی خبر داد و افزود: برای کشاورزان با ایجاد تسهیلات لازم تلاتش می کنیم در سال اول زمینه عضویت در اتاق با شرایط راحت تری فراهم شود.



جلالپور از تصویب و اجرای طرح حمایت از تولید هم خبر داد و گفت: این طرح 56 ماده بود که به 40 ماده کاهش یافته و بزودی در مجلس تصویب خواهد شد که می تواند بخشی از نیازهای واحدهای تولیدی و صنعتی را برطرف کند.



وی افزود: اعتبار سنجی کارتهای بازرگانی نیز در دست بررسی است که باید به سمتی برویم تا با توجه به ظرفیت، تخصص، سابقه و تجربه افراد و صدور کارت های طلایی و ویژه اعتبارسنجی افراد صورت گیرد که رتبه بندی کارتها با رفع نواقص در اولویت قرار می گیرد.



نائب رئیس سوم اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: قانون طرح تولید در بسیاری از بندها ضرر و زیان ناشی از تصمیمات اشتباه دولت را جبران خواهد کرد و بخشی از هزینه های تحمیلی تامین خواهد شد.







محدودیت صادرات پسته حرکتی سیاسی بود



جلالپور در خصوص محدودیت و ممنوعیت صادرات پسته هم اظهارداشت: اتاق بازرگانی هیچ علاقه ای ندارد که سیاسی شود بلکه دنبال کار اقتصادی است اما برخی حرکتهای سیاسی به آن آسیب می رساند که ممنوعیت صادرات پسته از حرکتهای سیاسی بود که می توانست به صادرات آسیب بزند که با توضیحات کارشناسی اعضاء اتاق مشکل برطرف شد.



این فعال اقتصادی بیان کرد: فضای کشور گاهی ما را مجبور به اظهارنظر و دفاع از خود می کند که موجب شائبه سیاسی می شود اما در مورد پسته که انبار کردن پسته به نام احتکار اعلام شد چنینی چیزی نبود زیرا در محصول پسته ما همواره نیازمند انبارداری هستیم تا در طول سال بتوانیم آن ر ا به بازارهای داخلی و خارجی ارائه کنیم و با توضیحات کارشناسی هم از انبار رفع توقیف شد و هم احتکار منتفی دانسته شد.



وی در خصوص افزایش قیمت پسته هم گفت: از آنجا که بیش از 70 درصد پسته صادر می شود افزایش ارز در گرانی کالا موثر بود اما نیاز داخلی با قیمت تعیین شده پیش بینی و توزیع می شود.



سلطانی: تفریغ بودجه اتاق بازرگانی انجام شد



پدرام سلطانی دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران هم در این جلسه گفت: برای اولین بار تفریغ بودجه اتاق انجام شده که حرکت خوبی است که پویایی اتاق را نشان می دهد و به شفافیت کار کمک می کند.



وی افزود: تذکرات یک دقیقه ای در اتاق متداول شده تا از دیدگاههای همه صاحب نظران استفاده کنیم که در این میان جانشین پروری با توجه به اعضاء جوان هم جدی گرفته شده است.



سلطانی بیان کرد: یکی از رسالت های اتاق بازرگانی فعالیت های فرهنگی است که با تشکیل کمیسیون ها این رسالت محقق می شود.



اسلامیان: علیرغم ناسازگاری دولت موقعیت اتاق مطلوب است



محمود اسلامیان خزانه دار اتاق بازرگانی ایران هم اظهارداشت: هر چند دولت سر ناسازگاری با اتاق را دارد اما موقعیت ما مطلوب است.



وی افزود: راه نجات اقتصاد ایران این است که دولت اقتصاد را رها کند تا مردم و بخش خصوصی آن را اداره کنند.







اسلامیان گفت: متاسفانه دولت با اصل 44 قانون اساسی بازی کرد و با واگذاری شرکت های بزرگ فقط بدهی خود را تسویه کرد و باز هم مشارکت بخش خصوصی به معنای واقعی صورت نگرفت.



اسلامیان بیان کرد: علیرغم ناسازگاری دولت موقعیت اتاق مطلوب است.



عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآورشد: باید کارآفرینی در کشور ارزش تلقی شود و به کسانی که در تولید نقش دارند بها بدهیم و بدانیم نجات کشور از مشکلات و تنگناها با کار و تلاش و خروج از وابستگی به نفت ممکن می شود.

نقره کار: اتاق بازرگانی مشاور قوای سه گانه



حسین نقره کار شیرازی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران هم از تعامل اتاق با قوای سه گانه خبر داد و اظهارداشت: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی با قوای سه گانه برقرار است و اتاق نقش مشاور قوا را بخوبی ایفا می کند.



وی افزود: با تشکیل کارگروههای قضایی، مالیات های مستقیم، کار، تامین اجتماعی از صاحب نظران و شخصیت های صاحب اندیشه دعوت شده است تا مسائل را بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار دهند.







در ادامه این جلسه مجید کشاورز مقدم نائب رئیس اول اتاق بازرگانی قزوین گفت: بر اساس قانون اتاق های بازرگانی موظف شده اند فعالیت کمیسیون های کشاورزی را تحت پوشش قرار دهند که در این میان با راه اندازی تشکل های خصوصی این فعالیتها ساماندهی شده است.



کشاورز مقدم تصریح کرد: انجمن قارچ، کمپوست، پسته، کشمش در استان تشکیل شده که در این میان برخی از کشاورزان و بهره برداران برای عضویت با مشکل مواجهند که باید برای حل آنها اقدام کرد.



وی افزود: صدور کارت های بازرگانی برای فعالان کشاورزی باید تسهیل شود تا شاهد استقبال گسترده کشاورزان در این تشکل های صنفی باشیم.



رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین یادآورشد: متاسفانه شکایات زیادی دریافت شده که اعضاء اتاق بازرگانی با مشکلات زیادی در تامین اجتماعی و ادارات مالیات روبرو هستند که متاسفانه نمایندگان اتاق نقش موثری برای حل مشکلات فعالان اقتصادی ندارند که از هیئت رئیسه اتاق انتظار داریم در این زمینه اقدام کنند.



در ادامه اعضاء اتاق بازرگانی قزوین با ارائه برخی پیشنهادات خواستار توجه به کیفی سازی فعالیتها، تشکیل اتاق جوانان، تسهیل در صدور کارت بازرگانی به اعضاء شدند.







هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در سفر یک روزه به استان قزوین ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه و استاندار قزوین، نشست با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی از بناهای تاریخی سرای سعدالسلطنه، موزه چهل ستون، مسجد جامع، بازار سنتی، کاخ چهلستون و محل احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی قزوین دیدن کردند.