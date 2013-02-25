بررسی نسل سوم روشهای تعمیر و نگهداری در دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس در موضوعاتی نظیر پایش وضعیت ماشین آلات، تجهیزات و سازهها، مزایای اقتصادی پایش وضعیت و تأثیر اجرای آن در صرفه جویی انرژی، تکنیکهای عیب یابی، بازرسی و ترموگرافی و نگهداری پیش بینانه بحث و بررسی میشود.
نگهداری و تعمیرات برمبنای وضعیت (Condition Based Maintenance) نسل سوم روشهای نگهداری و تعمیرات است كه از دهه 1970 به تدریج در صنعت وارد شده است. مزایا و تواناییهای این روش سبب شد تا این روش در صنایع مختلف مطرح شود و مقبولیت گستردهای به دست آورد.
ابن در حالی است که این روشها در كشور نوپا است و در سطح محدودی به كار گرفته شده است.
این کنفرانس در روزهای 8 و 9 اسفند ماه 1391 در دانشگاه صنعتی شریف- پردیس بینالملل جزیره کیش باهمکاری دانشگاه صنعت نفت، انجمن تعمیرات و نگهداری ایران، نیروگاه گاز آبادان، شرکتهای مهندسی ماشینهای دوار خاور، پرس صانکو و فولاد خوزستان برگزار میشود.
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