برپايي بازارچه هاي نوروزي صنايع دستي خراسان شمالي/ احداث ساختمان امور عشايري فاروج

به گزارش خبرگزاري مهر، مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: موزه های تاریخی استان در ایام نوروز از 25 اسفند جاری تا 15 فروردین سال 92 پذیرای گردشگران و مسافران نوروزی خواهند بود.

علی كاظمی هدف از این اقدام را معرفی جاذبه های گردشگری استان به مسافران نوروزی عنوان كرد و افزود: اكنون در این استان موزه مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم در بجنورد، موزه قلعه جلال الدین در گرمه، موزه شهر جاجرم و موزه شهر فاروج دائر است.

وی همچنین از عرضه صنایع دستی و سوغات استان در قالب بازارچه نوروزی با 200 غرفه در مبادی ورودی شهرهای بجنورد، گرمه، شیروان، مانه و سملقان و فاروج خبر داد و افزود: در این بازارچه ها علاوه بر عرضه صنایع دستی و سوغات، انواع غذاها و نان های محلی استان و لوازم مورد نیاز مسافران و زائران ارائه می شود.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: در حاشیه برپایی بازارچه های نوروزی در شهرهای استان، شماری از هنرمندان استان به اجرای برنامه های آیینی و موسیقی سنتی خواهند پرداخت.



انتشار مجموعه شعر فصل هاي ابري

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجنورد از انتشار مجموعه شعر کتابدار بجنوردی با عنوان"فصل های ابری" خبر داد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجنورد گفت: مجموعه شعرهای میثم مهر نیا کتابدار کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان بجنورد با عنوان فصل های ابری چاپ و منتشر شد.

محسن امیری افزود: این کتاب در قالب شعر نو و در بر گیرنده مجموعه شعرهای سال های 79 تا 91 وی است که توسط نشر بوتیمار به انتشار رسیده است.

وی اظهار داشت: میثم مهر نیا در جشنواره شعر خراسان شمالي در سال 90 به عنوان شاعر برتر استان انتخاب شده و سه اثر از آثار وی در کتاب شاعران امروز که منتخبی از شعر شاعران معاصر است، به چاپ رسیده است.



پیشرفت 85 درصدی پروژه احداث انبار ذخیره سازی علوفه عشایر فاروج

رئیس اداره امور عشایر شهرستان فاروج گفت: این انبار با ظرفیت اسمی 500 تن در زمینی به مساحت هزار متر مربع و زیربنای 432 مترمربع برای ذخیره سازی انواع نهاده های دامی جهت بهره مندی 250 خانوار عشایری این شهرستان در حال ساخت است.

محمدرضا حبیبی، با اشاره به دو میلیارد و 100 میلیون ریال اعتبار مصوب این طرح از محل اعتبارات تملک دارایی افزود: با اختصاص یک میلیارد و 400 میلیون ریال معادل 67 درصد اعتبار، تاکنون یک میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه شده که با تخصیص مابقی اعتبار، این طرح تکمیل و به بهره برداری می رسد.



ساختمان اداره امور عشایر فاروج احداث مي شود

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالي از اختصاص زمین برای ساخت اداره امور عشایر در فاروج خبر داد.

موسي الرضا شادمهر با اعلام اين خبر اظهار داشت: با مساعدت فرماندار شهرستان فاروج 537 مترمربع زمین برای ساخت اداره امور عشایر این شهرستان اختصاص یافت.

وي افزود: برای ساخت این ساختمان با رعایت تمامی استانداردها، به یک میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار نیاز است که در صورت تخصیص آن عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

به گفته شادمهر هفت نیروی اداری به 250 خانوار عشایری شهرستان فاروج خدمات ارائه می دهند.