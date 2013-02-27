ایران و مصر در مسیر تنش زدایی/ برقراری روابط دیپلماتیک در کوتاه مدت بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط ایران و مصر تا قبل از انقلاب اسلامی ، در برخی ادوار در بالاترین سطح قرار داشت. اما پس از انقلاب ایران، روابط میان این کشور و مصر همواره دچار بحران و تشنج بوده است، اما پس از انقلاب مصر در سال 2011، دو کشور تلاش هایی را در جهت گسترش روابط آغاز کرده اند.
پروفسور نوام چامسکی زبانشناس معاصر و استاد بازنشسته دانشگاه ام.آی.تی آمریکا در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص روابط ایران و مصر و اینکه آیا میتوان انتظار بهبود روابط در آینده نزدیک را داشت گفت: در خصوص ایجاد روابط سیاسی میان کشورهایی چون مصر و ایران که روابط سیاسی آنها مدتها قطع بوده باید در وهله اول به مسائل و نگرانیهای طرفین از یکدیگر توجه داشت.
وی افزود : دو کشور ایران و مصر در خصوص نوع تعریف از اسلام سیاسی و تروریسم(در برخی موارد) با یکدیگر برداشتهای متفاوتی دارند. بر اساس نظریه سازهانگاری و اینکه ایدهها و انگارهها از رهگذر تعامل شکل میگیرند در خصوص انگاره های موجود در روابط دو کشور به نظر می رسد این تعامل ( الزاماً نه روابط کامل سیاسی در گام اول) میتواند در فضا و شرایط جدید، دو کشور را به فهمی مشترک از تهدیدها رهنمون کند.
چامسکی در این خصوص معتقد است: در وهله اول باید دید که دو طرف چه دیدگاههایی نسبت به یکدیگر دارند و چه اقدامی برای رفع عوامل واگراکننده در روابط یکدیگر برمیدارند.
وی اظهار داشت : پس از سقوط حسنی مبارک و روی کار آمدن اخوان المسلمین اسلامگرا، امید به از سرگیری روابط سیاسی میان دو کشور افزایش یافته و سفر رؤسای جمهوری دو کشور به خاک یکدیگر اگرچه به عنوان رئیس پیشین جنبش عدم تعهد(در مورد مرسی) و عضو سازمان همکاری اسلامی(در مورد احمدی نژاد) صورت گرفته نشان از علاقه دو طرف برای از سرگیری روابط سیاسی دارد.
چامکسی در این خصوص خاطر نشان کرد: در خصوص روابط ایران و مصر با وجود اینکه نشانههایی از بهبود روابط دیده میشود، ولی به نظر نمیرسد که انتظار درستی باشد که فرض کنیم همه مسائل و مشکلات دو طرف به زودی برطرف شود.
وی معتقد است: بر این اساس، بعید میدانم که دو طرف تا پایان دوران ریاست جمهوری احمدینژاد بتوانند روابط سیاسی را برقرار کنند، لذا نباید انتظار داشت که احمدینژاد بتواند تغییر قابل ملاحظهای تا پایان دوران ریاست جمهوری خود در خصوص روابط ایران و مصر انجام دهد.
چامسکی یادآور شد: روند کنونی دو کشور ایران و مصر روندی مبتنی بر تنش زدایی است و به سوی روابط دیپلماتیک سیر میکند.
وی در خصوص چرایی گرایش جنبش حماس به سوی مصر نیز گفت: طبیعی است که جنبش حماس به سبب اینکه سنی مذهب است به مصر گرایش داشته باشد تا ایران.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر جنبش حماس شاخهای از اخوان المسلمین است و از این جنبش منشعب شده است.
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