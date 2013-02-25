عباس اشعري در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه تيم مقاومت قم از هر نظر براي كسب پيروزي در اين ديدار آماده است، اظهار داشت: پيروزي در مصاف مقاومت قم با هيئت فارس در هفته دوم دور برگشت ليگ دسته اول تنيس روي ميز براي ما مهم و حياتي است.

وي بيان داشت: با احتساب پيروزي دلچسبي كه در هفته اول دور برگشت در مصاف اين تيم با نفت و گاز گچساران به دست آمد، تيم تنيس روي ميز مقاومت قم در هفته دوم پيكارهاي ليگ دسته اول پينگ پنگ باشگاه هاي كشور امروز با روحيه بالا و انگيزه زيادي براي كسب دومين پيروزي متوالي خود به مصاف تيم تيم هيئت تنيس روي ميز فارس خواهد رفت.

اشعري بيان داشت: در حالي كه تيم تنيس روي ميز مقاومت قم از بازي‌هاي قبل يك پيروزي كسب كرده است، بر اساس برنامه ريزي سازمان ليگ فدراسيون تنيس روي ميز اين مسابقه امروز دوشنبه هفتم اسفند ماه در جدال حساس دو تيم از هفته دوم دور برگشت ليگ دسته اول تنيس روي ميز در سالن اختصاصي تيم هيئت فارس برگزار مي‌شود.

وي افزود: دو تيم مدعي در شرايطي در اين ديدار حساس و سرنوشت ساز به مصاف يكديگر مي‌روند كه در حال حاضر تيم تنيس روي ميز مقاومت قم در رده پنجم جدول رده بندي ايستاده است و تيم هيئت فارس در انتهاي جدول جاي دارد.

رئيس هيئت تنيس روي ميز قم در ادامه به برد روحيه بخش تيم مقاومت در هفته اول دور برگشت اشاره كرد و افزود: این مسابقه به سبب حضور چهره‌های مطرح در تیم پینگ پنگ نفت و گاز گچساران و انگيزه بالايي كه اعضاي مقاومت براي كسب اولين برد خود داشتند، از حساسیت و جذابیت خاصی برخوردار بود و خوشبختانه در نهایت این تیم پینگ پنگ مقاومت قم بود که توانست با حساب پنج بر دو حریف خود را شکست داده و به نخستین پیروزی در لیگ دسته اول باشگاه هاي كشور دست یابد.

وی ياد آور شد: در این مسابقه پينگ پنگ بازان شايسته مقاومت با كسب چهار پيروزي در بخش انفرادي و يك برد در بخش دوبل برابر حریفان خود موجب موفقیت تیم پینگ‌پنگ مقاومت قم در هفته نخست دور برگشت يلگ دسته اول باشگاه‌های کشور شدند.

اشعري ابارز كرد: این پیروزی ارزشمند در حالی به دست آمد که پینگ‌پنگ‌بازان تیم مقاومت قم در نخستین مسابقه خانگي خود که هفته قبل از آن برگزار شد، مقابل تیم مناطق نفت خيز جنوب در دیداری خانگی تن به شکست پنج بر دو داده بودند.

