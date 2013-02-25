به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان این مطلب در ابتدای این نشست که صبح امروز 7 اسفندماه با حضور علی گنجهکریمی معاون تولید کانون و همچنین محدرضا کریمیصارمی دبیر جشنواره به منظور تشریح برنامههای هشتمین جشنواره پویانمایی تهران برگزار شد، درباره جایگاه هنر انیمیشن گفت: ادبیات ایران بسیار قدرتمند و سرشار از تخیل است که با زبان انیمیشن میتوان این قدرت را به کودکان ایران زمین و همچنین مردم کشورهای مختلف دنیا هدیه کرد.
سید صادق رضایی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای هنر انیمیشن در بومیسازی داستانهای ایرانی افزود: عنصر تخیل یکی از مهمترین پدیدههای پرداخت به داستانهای بومی و ایرانی است و خوشبختانه داستانهای کهن سرزمینمان بسیار تخیلانگیز است و ظرفیت بومی شدن با هنر انیمیشن را دارد. بنابراین هنرمندان و مسئولان ایرانی برای پرداخت به موضوعاتی از این دست فراغ بال دارند و باید شرایط ساخت فیلمهای انیمیشن در گونههای مختلف سینمایی مطرح شود.
وی در ادامه افزود: یکی از مسایلی که به آن توجهی نمیشود علاقه کودکان به داستانهای ایرانی است و متاسفانه این پدیده در عصر امروز رنگباخته است. در گذشته بزرگترها برای کودکان قصه تعریف میکردند و کودکان از این قصهها خاطرههای بسیاری میساختند و خیالبافیهای زیبایی میکردند اما متاسفانه این سنت خوب ایرانی امروزه دیگر دیده نمی شود و شاهد هستیم که کودکان امروز به جای داستان دنبال پدیده های بولوتوثی در موبایلها می گردند. از سوی دیگر برای تامین خوراک کودکان به انیمیشن های وارداتی رو میآوریم؛ انیمیشنهایی که جسم و روح کودکان را تخریب می کند.
وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به ضرورت تقویت پایه های اقتصادی این هنر صنعت گفت: ماندگاری و مانا بودن هنر انیمیشن در شرایط فعلی با هجوم رسانههای بیگانه، تنها با تقویت بخش اقتصادی و رشد این هنر- صنعت امکانپذیر است و متاسفانه این اتفاق به درستی رخ نداده است. نکته دیگر اینکه تقویت بخش اقتصادی این هنر و صنعت به عهده هنرمندان نیست و باید ارگانهای مختلف در تقویت این بخش سهم بسزایی داشته باشند.
در ادامه این نشست علی گنجهکریمی معاون تولید کانون و رئیس جشنواره در ادامه این نشست گفت: انتخاب محمدرضا کریمی صارمی یکی از اتفاق های خوب این جشنواره بود. این فرد لوح تقدیر و پروانه زرین برای فیلم "چرا زنگ نمی زنی" را دریافت کرد و اشراف وی به حوزه انیمیشن می تواند در جشنواره های مختلف یاریرسان باشد.
محمدرضا کریمی صارمی دبیر هشتمین جشنواره پویانمایی تهران در ادامه این نشست درباره بخش های مختلف جشنواره گفت: در این جشنواره 70 کشور شرکت کردهاند و مجموع فیلم های ارسال شده به این بخش 95 فیلم است و از این تعداد 750 فیلم متعلق به ایران است. در ادامه یک باکس منتخب از بهترین انیمیشنهای جهانی داریم. همچنین در جشنواره امسال بخش دینی را مستقل تعریف کردهایم و داوریها نیز جداگانه انجام شده است.
وی در ادامه افزود: آثار بخش دینی جشنواره از جهت مفهوم و محتوا دارای ارزش های بسیاری است اما به لحاظ فرم و تکنیک آثار قابل توجهی نداشته ایم. با این اوصاف از مفهوم این فیلم ها نتوانستیم بگذریم و با عنوان "مفاهیم ارزشمند انقلاب اسلامی" مطرح شده است. همچنین آثار بلند سینمایی را نیز در این جشنواره نمایش خواهیم داد. مجموع آثار در این بخش در 30 استان نیز نمایش داده میشود و به بهترین ها جوایزی اهدا خواهد شد.
کریمی صارمی در پایان این نشست با اشاره به نشستهای تخصصی این جشنواره متذکر شد: در طول برگزاری هشتمین جشنواره پویانمایی تهران سه نشست تخصصی برگزار میشود. یکی از این نشستها طرح وظایف سازمان ملی مجازی کشور است. دومین نشست به بررسی راهکارهای مناسب برای رسیدن به هنر انیمیشن است. نشست پایانی هم به بزرگداشت اسفندیار احمدیه اختصاص دارد. همچنین درین نشست کتاب های این هنرمند رونمایی می شود.
هشتمین جشنواره پویانمایی تهران از تاریخ 13 تا 17 اسفندماه و مراسم اختتامیه این جشنواره ساعت 18:45 دقیقه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
