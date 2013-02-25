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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

زریسفی خبرداد:

برنج یارانه ای در نمایشگاه کرمان توزیع می شود/ برگزاری نمایشگاه بهاره در بیرم آباد

برنج یارانه ای در نمایشگاه کرمان توزیع می شود/ برگزاری نمایشگاه بهاره در بیرم آباد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به بازگشایی نمایشگاه بهاره در کرمان گفت: اجناس مورد نیاز مردم با تخفیف در معرض فروش قرار گرفته است.

مصطفی زریسفی در گفتگو با مهر از افتتاح نمایشگاه بهاره شهر کرمان خبر داد و گفت: سعی کرده ایم در این نمایشگاه در کنار تنوع خدمات اجناس با کیفیت و ارزان را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی ادامه داد: این نمایشگاه تا نیمه اسفند ماه برپا خواهد بود و به مردم خدمات رسانی می کند.

وی در خصوص تخفیف اجناس نیز گفت: کالاها بسته به نوع از تخفیف 5 تا 20 درصدی برخوردار هستند و این امر بسته به این دارد که کالا بدون واسطه عرضه شود.

زریسفی ادامه داد: با توجه به تقاضای بالا برای برنج مقادیر قابل توجهی برنج آرژانتینی و هندی در نمایشگاه در چندین نقطه عرضه می شود و سعی می کنیم از بروز صف جلوگیری کنیم.

زریسفی گفت: برنج آرژانیتنی با قیمت هزار و 900 تومان برای هر کیلو و هندی سه هزار و 850 تومان برای هر کیلو عرضه می شود.

 

کد مطلب 2005886

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