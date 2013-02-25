اعطای 2.4 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در رامسر

حسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به مشاغل خانگی در شهرستان رامسر اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه بانکها موظف به پرداخت اعتبارات معین شده در بحث مشاغل خانگی هستند، افزود: برای 157 طرح اشتغالزایی 13 میلیارد و 876 میلیون ریال اعتبار به شهرستان رامسر اختصاص یافته است.



مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: بانکهای استان مازندران موظف به پرداخت اعتبارات معین شده در بحث مشاغل خانگی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران هستند.

رامسر غربی ترین شهرستان مازندران است.