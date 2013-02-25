نخستین یادواره شهدای جهادی مسجد چهارده معصوم(ع) ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین یادواره شهدای بسیج مسجد چهارده معصوم(ع) شهرک جهاد ورامین صبح دوشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین، حجت الاسلام مهدی طائب رئیس شورای مرکزی قرارگاه راهبردی عمار(قرارگاه مقابله با جنگ نرم)، پژوهشگر تاریخ اسلام و مدرس حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران و امام جمعه موقت ورامین، محسن منصوری فرماندار شهرستان ورامین، سید جمال جلیلی معاونت سیاسی امنیتی و حسین دهقان معاون عمرانی فرمانداری ورامین، سید رضا طباطبایی بخشدار مرکزی ورامین، محمد مهماندوست دبیر ائتلاف پیروان ولایت و حزب مؤتلفه شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا، سرهنگ مرتضی مؤمنی فر فرمانده سپاه ناحیه ورامین و جمع کثیری از مردم و خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران برگزار شد.

این مراسم با قرائت قرآن توسط ولی الله جنیدی جعفری قاری ممتاز شهرستانهای ورامین و پیشوا، خیر مقدم حجت الاسلام کاویانی فرزند شهید و امام جماعت مسجد چهارده معصوم(ع) و پخش کلیپهایی با محوریت بیانات امام(ره) و مقام معظم رهبری، دفاع مقدس و بصیرت و اجرای تواشیح آغاز شد.

دکتر علیرضا زواره از فرماندهان مهندسی رزمی جهادسازندگی در دوران دفاع مقدس نیز در ادامه این مراسم به روایتگری سیره شهدای جهادی پرداخت.

شهدا ناظر اعمال مردم و مسئولان هستند

رئیس شورای مرکزی قرارگاه راهبردی عمار(قرارگاه مقابله با جنگ نرم) سخنران اصلی این مراسم بود که اظهار داشت: خداوند بر شهدا منت می گذارد و می فرماید که آنها زنده هستند چراکه زنده هایی همچون شهدا هم می تواند اثر بدهند و هم اثر بگیرند؛ شهدا هستند و از بین نرفته اند و شاهد و ناظر اعمال مردم و مسئولان هستند.

حجت الاسلام مهدی طائب افزود: در این وانفسای بین المللی، جمهوری اسلامی ایران به تنهایی کار نمی کند، بلکه به پشتوانه خون شهیدان است که موفقیتها را پله پله و پشت سر هم کسب می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هماهنگی دشمنان برای نبرد با ایران اسلامی از همان روزهای اول انقلاب و همچنین از بین بردن استکبارستیزانی مانند سوریه و حزب الله لبنان، تأکید کرد: امروزه هیچ کس ابرقدرت عظیمی به نام شوروی را حتی یادش نمی آید چون به فرموده امام خمینی(ره) مضمحل و اکنون وجود خارجی ندارد.

این پژوهشگر تاریخ و مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: آمریکای ابر قدرت نیز به روزی افتاده است که حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان که توسط خود آمریکاییها سر کار آمده، آنها را عامل ناامنی در منطقه می داند.

آنها که می گویند "مذاکره با آمریکا" در این دنیا نیستند

وی تصریح کرد: این روزها برخی می گویند باید با آمریکا مذاکره شود آنها یا در این دنیا نیستند و یا نادانند، چراکه اکنون آمریکا دیگر آن ابرقدرت قدیمی نیست و خوار و خفیف شده است.

حجت الاسلام طائب اضافه کرد: آن زمان که آمریکا به ظاهر ابرقدرت بود، امام(ره) فرمودند "آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند" حالا که به قدرتی تبدیل شده که دست نشانده های خودش او را خوار می کند، بازهم هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی اظهار داشت: این گونه قدرتها را شهدا به نظام جمهوری اسلامی ایران داده اند و به همین دلیل است که امروز باید مبارزه ای که شهدا شروع کرده اند تا قیام امام زمان (عج) ادامه دهیم.

رئیس شورای مرکزی قرارگاه راهبردی عمار(قرارگاه مقابله با جنگ نرم) افزود: آمریکا و استکبار جهانی هرچه در توان داشته اند مانند تهاجم نظامی، فرهنگی و تحریمها به کار گرفته اند، ولی هیچ کدام تأثیری در روند انقلابی مردم نداشته است .

وی تصریح کرد: مردم شریف ایران در 22 بهمن امسال حماسه ای آفریدند که آمریکا و غرب را به وحشت انداخت و راهپیمایی با شکوه این روز پاسخ مناسبی به توطئه های دشمنان بود.

مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد برگزاری یادواره شهدای بسیج مسجد چهارده معصوم(ع) شهرک جهاد ورامین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این یادواره مربوط به 29 شهید جهادگر، پاسدار و بسیجی گرانقدر پایگاه است که در عملیاتهای مختلف در طول هشت سال دفاع مقدس با ایثار و جانفشانی خود آزادی،عزت و اقتدار امروزی را به مردم هدیه کردند.

کریم یلاوری افزود: این یادواره به همت جمعی از علاقه مندان به مکتب عاشورا و فرزندان انقلاب و به تأسی از منویات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.

وی بیان داشت: آغاز مطالعه طرح برگزاری این یادواره از ابتدای خرداد ماه سال جاری بود که اعضای ستاد با استعانت از خداوند متعال، ائمه معصومین(ع) و شهدای گرانقدر در طول یک بازه زمانی 9 ماهه، برنامه ریزی های لازم برای برگزاری یک مراسم در خور شأن شهدا را انجام دادند و بسیجی وار در این میدان حضور پیدا کردند.

وظیفه انقلابیون امروزی بسیار خطیر تر و حساس تر از گذشته است

مسئول ستاد برگزاری یادواره شهدای بسیج مسجد چهارده معصوم(ع) شهرک جهاد ورامین نیز در حاشیه این مراسم گفت: وظیفه انقلابیون امروزی حفظ نظام، در مسیر انقلاب حرکت کردن، پیروی از رهبری انقلاب و همچنین ادامه راه شهدا و ایثارگران بوده و بسیار خطیر تر و حساس تر از گذشته است.

کریم یلاوری یادآور شد: هرچه زمان پیش می رود فتنه ها زیادتر می شود و تشخیص حق از باطل و قرار گرفتن در جبهه حق بسی سخت تر از قبل خواهد بود که تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی ایران قطعاً شاهدی بر این ادعاست.

مسئول ستاد برگزاری یادواره شهدای بسیج مسجد چهارده معصوم(ع) شهرک جهاد ورامین با اشاره به روحیه انقلابی، تفکر بسیجی و موقعیت شناسی ولایی مسئولان شهرستان را ستود و از اراده جمعی شکل گرفته و کمکهای مادی و معنوی همه خادمان شهدا تشکر کرد.

لزوم استمرار برگزاری یادواره شهدا

وی بیان داشت: امید است با استقرار ستاد دائمی برگزاری یادواره شهدا در مسجد چهارده معصوم(ع) شهرک جهاد ورامین، شاهد استمرار این حرکت فرهنگی و ارزشی در سالهای آتی نیز باشیم و بتوانیم یادواره هایی برای شهدا و به نام آنها برگزار کنیم که در نهایت منجر به ثبات قدمهایمان در ادامه مسیر امام حسین(ع) و امام خمینی(ره) شود.

یلاوری با اشاره به پیشینه غنی اسلامی و انقلابی مردم ورامین در تاریخ گفت: امید است این محفل بصیرت افزایی که با حضور دشمن شکن خواهران و برادران همراه بود، موجبات رضایت مولای حاضر و ناظر حضرت بقیه الله(عج) را فراهم کرده باشد و به فاصله دو هفته از حماسه راهپیمایی 22 بهمن دگر بار به گوش جهانیان "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر" را برسانند.

گفتنی است، در پایان این مراسم از خانواده های شهیدان حسن شاهسون، جهانگیر صاحب جمعی، حسن تاجیک جوبه، مهدی مرادیان غمخور، سید منصور دلاوری، حجت ملاآقایی، سید هادی احمدی، رحیم عبداللهی، داود گلگلی، علی اکبر اسناوندی، امیر مهابادی، اصغر سلطانی داودنژاد، علی هندوآبادی، قاسم هداوند میرزایی، حجت الله صادقی، علی اصفهانی دماوند، سید مهدی کرمانیان، ترلان اکبری، سید حسین کرمانی، سید رسول کرمانیان، رضا کچویی، سید مصطفی جلالی، حسین صدیق نیکو، باقر شیرازی نیا، یدالله سعیدی، محمود فیروزی، شهید محسن علی اعلاء، ناصر برقی، احمد کاویانی توسط حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران و علیرضا زواره از فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد، سرهنگ پاسدار محمد کاشانی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران و محمد حسین تاجیک رئیس جهادکشاورزی شهرستان ورامین تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است، طبق گفته مسئولان ستاد برگزاری یادواره شهدای بسیج مسجد چهارده معصوم(ع) شهرک جهاد ورامین، برخی طرحهای پیشنهادی در این یادواره، به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات، عملیاتی نشد.