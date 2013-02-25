51 درصد پروژه های مدرسه سازی لرستان در روستاها احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خدمات رساني و مدرسه سازي در مناطق محروم و روستاهاي صعب العبور لرستان اظهار داشت: از سال 84 تا کنون اقدامات چشمگیری در امر مدرسه سازی در لرستان صورت گرفته به گونه ای که در این مدت بیش از دو هزار و 915 کلاس درس در این مناطق احداث شده است.

وی بیان داشت: در مجموع از سال 84 تا کنون بیش از 51 درصد پروژه های مدرسه سازی لرستان در مناطق محروم و روستایی احداث شده است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان لرستان افزود: همچنین در سالجاری نیز از مجموع كل پروژه‌هایی که توسط نوسازي مدارس تحویل آموزش و پرورش داده شده بیش از 71 درصد درمناطق محروم روستايي بوده است.

اسدی‌پور یادآور شد:‌ در سالجاری 68 پروژه با زیربنایی بالغ بر 29 هزار متر مربع در سطح لرستان آغاز شده که بیشتر این فضاهای آموزشی، سالن‌های ورزشی، کانون‌های تربیتی و... بوده که در روستاها ساخته شده است.

وی همچنین با بیان اینکه از سال 84 تاکنون 550 هزار متر مربع در قالب هزار و 511 پروژه به فضاهای آموزش و پرورش لرستان افزوده شده است گفت: با این تفاسیر220 متر مربع روزانه به فضاهای آموزشی و پرورشی لرستان اضافه شده است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان لرستان ادامه داد: از سال 84 تاکنون هر دو روز سه کلاس درس را تحویل آموزش و پرورش داده‌ایم اما خوشبختانه امروز به جایی رسیدیم که هر روز سه کلاس درس را تحویل آموزش و پرورش می‌دهیم.

وی تصریح کرد: درحال حاضردر سطح استان لرستان تعدادچهار هزار و 400 کلاس درس وجود دارد که نیازبه بازسازی ویا مقاوم‌سازی دارند.