تدوین سند استراتژِیک استان از برنامه اولویت دار زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل علیپور ظهر دوشنبه در جلسه استانداری معیار استان افزود: در سطح كشور، پنج استانی كه استانداری آنها به بلوغ سازمانی رسیده اند برای اجرای آزمایشی برنامه تعالی مدیریت انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در این راستا استان زنجان به عنوان استان پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع و نیروی انسانی استانداری زنجان ،افزود:استانداری ها دارای وظایف خاصی هستند که رشد و بالندگی آنها موجب پیشرفت باعث رشد و توسعه دستگاههای اجرایی استان خواهد شد.

علیپور تاکید کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در سیستم مدیریتی استانداری زنجان، 256 مورد نقطه قوت و 153 نقطه قابل بهبود شناسایی شد.

وی در ادامه گفت: 15 پروژه برای بهبود نقاط ضعف شناسایی شده در دستور كار استانداری زنجان قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت منابع و نیروی انسانی استانداری زنجان افزود: برنامه پیاده سازی الگوی تهیه شده از سال آینده در دستور کار قرارخواهد گرفت.

علیپور یادآور شد: استانداری قلب تپنده و مغز سازمانهای اجرایی است که در این راستا باید ارتقای بهره وری نیروی انسانی، برنامه ریزی نیروی انسانی و ارتباط دو سویه به خوبی ایجاد شود.

وی افزود: در راستای توسعه و پیشرفت سازمانها باید تعالی استانداری مورد توجه قرار گیرد چرا که تعالی استانداری ها توسعه و بالندگی سایر دستگاههای اجرایی را به همراه دارد.