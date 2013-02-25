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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

تدوین سند استراتژِیک استان از برنامه اولویت دار زنجان است

تدوین سند استراتژِیک استان از برنامه اولویت دار زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت منابع و نیروی انسانی استانداری زنجان گفت: تدوین سند استراتژِیک استان برنامه اولویت دار زنجان در سال آتی است که تبادل الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی استان را بهینه تر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل علیپور ظهر دوشنبه در جلسه استانداری معیار استان افزود: در سطح كشور، پنج استانی كه استانداری آنها به بلوغ سازمانی رسیده اند برای اجرای آزمایشی برنامه تعالی مدیریت انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در این راستا استان زنجان به عنوان استان پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع و نیروی انسانی استانداری زنجان ،افزود:استانداری ها دارای وظایف خاصی هستند که  رشد و بالندگی آنها موجب پیشرفت باعث رشد و توسعه دستگاههای اجرایی استان خواهد شد.

علیپور تاکید کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در سیستم مدیریتی استانداری زنجان، 256 مورد نقطه قوت و 153 نقطه قابل بهبود شناسایی شد.

وی در ادامه گفت: 15 پروژه برای بهبود نقاط ضعف شناسایی شده در دستور كار استانداری زنجان قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت منابع و نیروی انسانی استانداری زنجان افزود: برنامه پیاده سازی الگوی تهیه شده از سال آینده در دستور کار قرارخواهد گرفت.

علیپور یادآور شد: استانداری قلب تپنده و مغز سازمانهای اجرایی است که در این راستا باید ارتقای بهره وری نیروی انسانی، برنامه ریزی نیروی انسانی و ارتباط دو سویه به خوبی ایجاد شود.

وی افزود: در راستای توسعه و پیشرفت سازمانها باید تعالی استانداری مورد توجه قرار گیرد چرا که تعالی استانداری ها توسعه و بالندگی سایر دستگاههای اجرایی را به همراه دارد.

کد مطلب 2005896

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