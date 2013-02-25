برگزاری نمایشگاه آثار گرافیک/ اعلام زمان آزمون دفاتر پیشخوان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از آثار گرافیک محسن رخشانی از پیش از ظهر دوشنبه به مدت 10 روز در محل نگارخانه سوره حوزه هنری گلستان به نمایش در آمده است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گلستان گفت: تعداد 22 اثر گرافیکی (نشانه) از این هنرمند در ابعاد مختلف به روی دیوار رفته است و علاقمندان می‌توانند همه روزه از ساعت 8 صبح الی 19 عصر از این آثار دیدن کنند.

محمدرضا عباسپور در ادامه افزود: این هنرمند فارغ‌التحصیل رشته مرمت آثار تاریخی دانشگاه زابل است و مدت 5 سال نیز در رشته تجسمی فعالیت داشته و تاکنون نیز در جشنواره‌های مختلف هنرهای تجسمی رتبه‌های متعددی کسب کرده است.

اعلام زمان برگزاري آزمون دفاتر پيشخوان خدمات دولت شهري استان گلستان

زمان برگزاري آزمون دفاتر پيشخوان خدمات دولت وبخش عمومي غيردولتي استان گلستان اعلام شد.

به اطلاع کليه داوطلبان واجد شرايط زمان برگزاري آزمون دفاتر پيشخوان خدمات دولت وبخش عمومي غيردولتي استان مي رساند آزمون در روز جمعه 11 /12/91 راس ساعت 9صبح برگزار خواهد شد.

مکان اجراي آزمون به آدرس : گرگان ، ميدان بسيج ، روبروي کارخانه شير پاستوريزه ، پرديس 2 دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي است.

رشد 40 درصدی درآمد طرح اکرام در مینودشت

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مينودشت از رشد 40 درصدي درآمد اكرام اين شهرستان در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

تيموري با تاكيد بر اينكه خيرين در آستانه سال نو نبايد ايتام و نيازمندان را فراموش كنند اظهار داشت: يكي از ويژگي هاي جامعه اسلامي همدردي و كمك به محرومان و اقشار نيازمند جامعه است.

تيموري ابراز داشت: 375 يتيم تحت حمايت اين شهرستان قرار دارند كه 700 حامي سرپرستي آنها را برعهده گرفته اند.

پایان مسابقات گل کوچک جام زمستانه در گرگان

دهمین دوره مسابقات گل کوچک جام زمستانه پس از دو هفته رقابت با قهرمانی تیم انقلاب به کار خود پایان داد و تیم های گرگان جدید و الغدیر در مکان های دوم و سوم نشستند.

در این دوره ابوالفضل کاهه از تیم انقلاب با یازده گل زده به عنوان آقای گل انتخاب شد. عنوان بازیکنان برتر اخلاق نیز به حبیب الله عرب از تیم الغدیر و حافظ نجفی جوشاتی از تیم گرگان جدید رسید و محمد حسین مولودی هم بع عنوان بازیکن پدیده معرفی شد.

علی اصغر معیری، علیرضا معیری، حسن مهتدی، شهرام افتخاری، اصغر وردان، قاسم بابویی و منصور نورزایی از عوامل اجرایی این مسابقات بودند.