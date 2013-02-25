3389 هزار دانش آموز استان سمنان تحت پوشش مرحله دوم طرح آموزش شنا قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شاهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ضمن اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن سه هزار و 389 نفر دانش آموز پایه سوم در مرحله دوم طرح آموزش شنا، بیان داشت: این طرح مهم و ضروری که ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی دارد نیاز به توجه ویژه هم از سوی مسئولان و همچنین والدین دارد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: در این طرح دانش آموزان در 12 جلسه مهارت های لازم در زمینه ورزش مفرح شنا را یاد می گیرند.

وی اجرای مطلوب طرح سباح را از جمله اهداف اصلی این معاونت عنوان و خاطرنشان کرد: این طرح از اقدامات مهم آموزش و پرورش برای ارتقای سطح ورزش کشور است.

شاهی از آغاز مرحله دوم طرح سباح دانش آموزان استان سمنان در شهرستان سمنان و گرمسار از اول اسفند ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: در پایان این طرح دانش آموزان پایه سوم مدارس ابتدایی شنا را آموزش می بیند و گواهینامه دریافت می کنند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان تاکید کرد: نمره ای برای آموزش شنا در کارنامه دانش آموزان لحاظ نمی شود.

وی با بیان اینکه این طرح در پنج شهرستان استان سمنان آغاز شده است گفت: در مراحل بعدی با تامین هزینه های ایاب و ذهاب سایر شهرستان ها و مناطق نیز با استفاده از استخرهای شهرستان های همجوار از این طرح بهره مند می شوند.

شاهی با اشاره به اینکه از جمله برنامه های اصلی وزارت آموزش و پرورش توجه به بحث ورزش مدارس است افزود: بر این اساس آموزش شنا در مقطع سوم ابتدایی دختران و پسران، یکی از واحدهای درسی به شمار می رود و تمام مدارس ملزم به فرستادن دانش آموزان برای آموزش به طور اجباری و رایگان برای آموزش این ورزش هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در خاتمه با اشاره به اجراي طرح طناب زني ويژه دانش آموزان كلاس چهارم ابتدايي در این استان اظهار داشت: طرح هاي ملي ژيمناستيك براي دانش آموزان پايه دوم ابتدايي و طرح سباح "آموزش شنا" براي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي نيز در سال تحصيلي 92-91 در سطح آموزشگاه هاي ابتدايي استان سمنان اجرا شد.

