نخستین آلبوم موسیقی دفاع مقدس در کرمان رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان و دبیر اجرایی چهارمین کنگره سراسری ادبیات پایداری اعلام کرد: در حاشیه برگزاری این کنگره اولین آلبوم موسیقی استان کرمان توسط هنرمندان این استان با عنوان "سرزمین مهربانی" در قالب روایت هنری، حماسی و تاثیرگذار از دفاع مقدس رونمایی خواهد شد.



سرهنگ پاسدار محمدمهدی ابوالحسنی بیان داشت: همچنین سومین کتاب کنگره ادبیات پایداری در دو مجلد 700 صفحه ای به چاپ رسیده که همزمان با برگزاری چهارمین کنگره رونمایی می شود.



وی با بیان اینکه استان کرمان بنیانگذار ادبیات دفاع مقدس در کشور است، تصریح کرد: چهارمین کنگره ادبیات پایداری با حضور 60 میهمان از دانشگاه های سراسر کشور و صاحب نظران حوزه ادبیات پایداری 9 تا 11 اسنفدماه جاری در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.



دبیر اجرایی چهارمین کنگره سراسری ادبیات پایداری با اشاره به فعالیت های استان کرمان در موضوع دفاع مقدس گفت: بزرگترین مرکز اسناد دفاع مقدس در استان کرمان است و همچنین اولین موزه دفاع مقدس نیز در این استان دایر شده است.



وی تصریح کرد: برگزاری کنگره ادبیات پایداری و کار علمی در زمینه دفاع مقدس نیز از افتخارات دیگر استان کرمان در این حوزه است و هنوز خیلی ها در کشور حاضر نیستند این را بپذیرند که کرمان در بحث علمی دفاع مقدس نیز خط شکن است.



ابوالحسنی بیان کرد: نخستین رشته علمی در حوزه دفاع مقدس نیز به عنوان کارشناسی ادبیات پایداری در دانشگاه شهید باهنر کرمان راه اندازی شده و ارسال حدود 250 مقاله به دیبرخانه چهارمین کنگره سراسری ادبیات پایداری نشان دهنده اهمیت و اقبال به این حوزه است.

