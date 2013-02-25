هیئت تجاری مصر از کارخانجات البرز بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای این هیئت تجاری کشور مصر با حضور در کارخانجات گروه مپنا(سازنده تجهیزات اصلی نیروگاهی و صنایع ریلی و فرآورده های نفتی)، کارخانجات گروه صنعتی زر(تولید کننده ماکارونی و مواد غذایی) و مجتمع صنعتی جمع ساز ( تولید کننده قطعات و چراغهای اتومبیل) بازدید و بر توسعه همکاری های مشترک تاکید کردند.



مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز یادآور شد: ایران و مصر کشورهای مهم با سابقه تمدن طولانی در دنیا هستند و ایران به عنوان برادر به مردم مصر نگاه می کند.



یحیی رمضانی درباره استان البرز تصریح کرد: وجود چهارمین جاده گردشگری دنیا در استان البرز، البرز نزدیکترین استان به پایتخت است و چهارمین جاده گردشگری دنیا در البرز قرار دارد. بهترین آب ذخیره آشامیدنی، بهترین منطقه ییلاقی کشور و قطب صنعتی کشور با بهترین زیرساخت های حوزه تجاری و هایتک و قطب تولیدات گلخانه ای در استان البرز قرار دارد.

در ادامه این نشست اعضای هیئت مصری نیز ابراز امیدواری کردند که با همکاری دو کشور، مصر نیز بتواند پیشرفت کند و به مراحل پیشرفت های ایران برسد.

این هیئت، ایران را از لحاظ توسعه صنعتی همانند کشورهای اروپایی دانستند، با این تفاوت که خونگرمی و مهمان نوازی ملت ایران باعث شده است تا آنها احساس نزدیکی بیشتری به ایران داشته باشند.



به اعتقاد بازرگانان عضو این هیئت پیشرفت های ایران برای همه بشریت است و جمهوری اسلامی ایران، آن را تنها در اختیار خود نگه نداشته و همین موضوع باعث پیشرفت آنها شده است و ابراز امیدواری کردند که مصر نیز راه ایران را برود تا این پیشرفت ها هم نصیب آنها بشود.



استفاده ایران از فن آوری های روز دنیا، بومی سازی آن و آموزش نیروی کار از جمله عوامل پیشرفت کشورایران است و حضور پررنگ زنان در جامعه، ایران را نمونه ای از یک کشورپیشرفته اسلامی کرده است.



هیئت مصری از پیشرفت های صنعتی استان شگفت زده شدند و پس از بازدید از کارخانجات استان اظهار کردند که در بازگشت به کشورشان مشاهدات خود را از پیشرفتهای صنعتی، علمی و فن آوری های پیشرفته ایران به اطلاع هموطنان خود و سایر فعالین اقتصادی خواهند رساند.