سازماندهی 1500 بازرس برای تنظیم بازار شب عید در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور پیش از ظهر دوشنبه در همایش بازرسان استان در ساری اظهار داشت: 250 بازرس تحت پوشش سازمان صنعت معدن وتجارت و هزار و 200 بازرس بصورت اختیاری برای نظارت و کنترل بازار در استان فعالیت می کنند.

وی افزود: در مقاطعی از زمان عرضه و تقاضا در منطقه ای از استان از تعادل خارج می شود و تقاضای عمومی برای خرید به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند که اگر عرضه و تقاضا هماهنگ نباشند سبب به هم خوردن نظم در بازار خواهد شد.

هاشم پور گفت: نوسانات نرخ ارز، تحریم و تهدید، التهاب اقتصادی در جهان، افزایش هزینه سب گران شدن و تغییرات قیمت در بازار خواهد شد.

وی بیان داشت: سازمان حمایت، بورس،کمیته نظارت شهرستان و مراکز استنان در قیمت گذاری کالا دخیل هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پدیده های مختلفی در قیمت گذاری محصول اثرگذار است،گفت: عرضه و تقاضا بر روی قیمت محصول موثر بوده است.

هاشم پور از اختصاص 400 تن گوشت قرمز برای تنظیم بازار ایام عید در استان خبر داد.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری مازندران گفت: بازرسان باید به قوانین نظارت و بازرسی آشنا باشند.

شعبانعلی واحدی اظهار داشت: بازرسان باید اخلاق اسلامی، حسن اخلاق و امانتداری را سرلوحه کاری خود قرار دهند.

مازندران دارای 120 هزار واحد صنفی است.