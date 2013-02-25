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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

هاشم پور خبر داد

سازماندهی 1500 بازرس برای تنظیم بازار شب عید در مازندران

سازماندهی 1500 بازرس برای تنظیم بازار شب عید در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: هزار و 500 بازرس برای تنظیم بازار شب عید امسال در استان سازماندهی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور پیش از ظهر دوشنبه در همایش بازرسان استان در ساری اظهار داشت: 250 بازرس تحت پوشش سازمان صنعت معدن وتجارت و هزار و 200 بازرس بصورت اختیاری برای نظارت و کنترل بازار در استان فعالیت می کنند.

وی افزود: در مقاطعی از زمان عرضه و تقاضا در منطقه ای از استان از تعادل خارج می شود و  تقاضای عمومی برای خرید به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند که اگر عرضه و تقاضا هماهنگ نباشند سبب به هم خوردن نظم در بازار خواهد شد.

هاشم پور گفت: نوسانات نرخ ارز، تحریم و تهدید، التهاب اقتصادی در جهان، افزایش هزینه سب گران شدن و تغییرات قیمت در بازار خواهد شد.

وی بیان داشت: سازمان حمایت، بورس،کمیته نظارت شهرستان و مراکز استنان در قیمت گذاری کالا دخیل هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پدیده های مختلفی در قیمت گذاری محصول اثرگذار است،گفت: عرضه و تقاضا بر روی قیمت محصول موثر بوده است.

هاشم پور از اختصاص 400 تن گوشت قرمز برای تنظیم بازار ایام عید در استان خبر داد.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری مازندران گفت: بازرسان باید به قوانین نظارت و بازرسی آشنا باشند.

شعبانعلی واحدی اظهار داشت: بازرسان باید اخلاق اسلامی، حسن اخلاق و امانتداری را سرلوحه کاری خود قرار دهند.

مازندران دارای 120 هزار واحد صنفی است.

 

کد مطلب 2005914

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