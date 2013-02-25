قانون مزایای سخت و زیان آور مثل سایر قوانین پرستاری اجرا نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش آرین اظهار کرد: اگر چه بازبینی مجددی برای مشاغل سخت و زیان آور در کشور شده و به موجب آن آیین نامه ای تدوین و ابلاغ شد اما هنوز وزارتخانه های مسئول آن را اجرا نکرده اند.

وی حداقل امتیاز قائل شده برای مشاغل سخت و زیان آور را بازنشستگی با 20 سال سابقه خدمت برشمرد و افزود: این در حالی است که همین مورد نیز به علت کمبود نیروی انسانی اجرا نمی شود.

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری اندیمشک ادامه داد: هم اکنون یک سال خدمت مشاغل سخت یک سال و نیم محاسبه می شود اما هنوز پرستاران با انواع مشکلات جسمی و روحی با 25 سال خدمت مشغول خدمت رسانی هستند.

آرین با بیان اینکه باید برای مشاغل سخت و زیان آور افزایش میزان مرخصی، پاداش ویژه پایان سال، حقوق اضافه، تسهیلات رفاهی و... در نظر گرفته شود، گفت: وزارت بهداشت حتی نظیر سایر وزارتخانه ها نظیر آموزش و پرورش، خانه معلم، مانند شرکت نفت، ویلای خصوصی در شمال کشور، و حتی شرکت مخابرات تسهیلات برای کارکنان عادی در نظر نمی گیرد و کارکنان وزارت بهداشت از این مزایا محروم هستند.

وی افزود: اگر چه در نگاه اول حرفه پرستاری نظیر برخی مشاغل نظیر کار در معدن سخت و زیان آور نیست اما با دقت بیشتر و اینکه پرستاران در معرض انواع عفونتها از قبیل هپاتیت ث، ایدز و گرفتاری مشکلات روحی روانی هستند در می یابیم که پرستاری نیز جزو مشاغل سخت و زیان آور است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری یادآور شد: همچنین پرستار با جان انسانها در ارتباط است و کوچکترین اشتباه به قیمت از دست رفتن انسانی تمام می شود و پرستاران ملزم به پرداخت دیه خواهند شد.