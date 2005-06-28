بايد فعاليت هنرمندان حوزه تجسمي را انسجام بخشيم

" عليرضا عاقل زاده " در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار تجسمي مهر با اعلام اين مطلب گفت : بنياد فرهنگي - هنري روايت فتح ، يك مجموعه هنري وابسته به مركز مقاومت نيروي بسيج است و در عرصه هنرهاي حرفه اي و درراستاي هنرهايي مثل : فيلمسازي ، كارهاي تلويزيوني و نمايشي و تجسمي مي كوشد.

وي درخصوص انجمن تجسمي گفت : اين انجمن سال گذشته افتتاح شده است و هدف از بنيان نهادن اين انجمن، دعوت از هنرمندان شاخص و الويت بندي هنرهاي تجسمي است .درواقع ، بنياد فرهنگي - هنري روايت فتح ، در راستاي اهداف انقلابي خوداين انجمن را تشكيل داده است .

مديرعامل انجمن هنرهاي تجسمي انقلاب ودفاع مقدس در پاسخ به سوال خبرنگار تجسمي مهر مبني براين كه چه تمهيداتي براي سازماندهي هنرمندان در عرصه هنر دفاع مقدس داريد تصريح كرد: در اين باره بايد بگويم ، تمهيداتي دراين زمينه انجام شده است . درحقيقت ، انجمن هنرهاي تجسمي سعي مي كند با سازماندهي در خصوص هنرمندان تجسمي يك انسجام را به وجود بياورد كه البته يك مقدار از اين انسجام به علاقمندي هنرمندان نيز مربوط مي شود. در خصوص ارتباط دادن هنرهاي تجسمي با حيطه دفاع مقدس نيز ، فعاليت هايي انجام شده است . قرار است با تجمع هنرمندان و گردآوري آنها ، فضاي مطلوبي را پي ريزي كنيم .

" عاقل زاده " در پاسخ به اين سوال كه مسابقات نقاشي ، چه تاثيري در بهبود وضعيت هنرهاي تجسمي دارد گفت :همان طوركه ميدانيد ،اين مسابقه با موضوع انديشه هاي " شهيد مطهري " برگزار شده است . " مطهري " يكي از شاخص ترين چهره هاي انقلاب بود . ما با برگزاري اين مسابقه درواقع مي خواستيم ، ابعاد شخصيتي او را به نسل جوان بشناسانيم . از طرفي مي خواستيم ، دين خودمان را به اركان انقلاب چون " شهيد مطهري " و امثال او ادا كنيم .

وي در خصوص ارزيابي آثار تجسمي در عرصه هنردفاع مقدس نيز يادآور شد :متاسفانه در آثار تجسمي يك نوع پراكندگي به چشم مي خورد كه به انسجام نيازدارد. در زمينه هنرهاي تجسمي دفاع مقدس نيز ، فعاليتهاي زيادي دربنياد شهيد و حوزه هنري صورت گرفته است . به هرحال بايد بانهادينه كردن اين فعاليت ها ، يك سامان دهي در اين عرصه صورت گيرد.

" عاقل زاده " افزود:يكي ديگر از اهداف ما از برگزاري مسابقه نقاشي ، ظرفيت سنجي دانشجويان است. به اين معني كه متوجه شويم دانشجويان چقدر نسبت به اين موضوع علاقمند هستند. از اين گذشته با سنجش ظرفيت ها و استقبال از آن مي توان به تداوم چنين مسابقه هايي اميدواربود.